Scandalo Maria De Filippi, arriva la confessione dell’ex dama over: “Non è etero, sta dicendo una bugia”

Segnalazione al Trono over di Uomini e Donne

La scorsa settimana su Facebook arrivata un’altra clamorosa segnalazione che riguarda un cavaliere del Trono over di Uomini e Donne. A quanto pare questa persona, di cui non abbiamo il nome, starebbe prendendo in giro le dame che sta frequentando e soprattutto la redazione del dating show di Maria De Filippi.

In che senso? La signora che è amministratrice di un noto gruppo dedicato al programma di Canale 5 ha insinuato che nel parterre maschile si cela un omosessuale.

A quanto pare la donna ne avrebbe avuto conferma ricevendo dei consigli femminili che l’hanno fatta sospettare parecchio. Ovviamente colei che ha lanciato il scoop non se la prende con lui in quanto gay, ma per il fatto che sta dicendo una serie di bugie in una trasmissione molto seguita dal pubblico.

Un cavaliere è omosessuale?

Nel gruppo Facebook dedicato a Uomini e Donne, l’amministratrice ha scritto il seguente messaggio: “Un altro Gay (nulla a togliere i gay) dentro il trono over e intanto la redazione dorme! Ma che combinate togliete sta gente!”.

Ovviamente queste parole hanno lasciato a bocca aperta i membri del gruppi ma anche i tantissimi fan del dating show di Maria De Filippi. Non è la prima volta che viene fatta una segnalazione del genere su un cavaliere del Trono over. Ora c’è da vedere se la segnalazione è fondata oppure se l’ex dama vuole vendicarsi di qualcuno in particolare.

Chi è la persona che finge di essere etero?

Dopo la pubblicazione del messaggio su Facebook, in tanti sono inziati a porsi delle domande per capire chi possa essere il cavaliere del Trono over di Uomini e Donne. Un cavaliere che in realtà sarebbe omosessuale ma che si nasconderebbe per continuare a beneficiare la visibilità e popolarità ottenuta grazie al dating show di Maria De Filippi.

Alcuni hanno già sparato dei nomi, ma ovviamente non sia hanno delle certezze, quindi evitiamo di farli per non incappare a qualche querela e cose del genere. Sembra che la segnalazione sia giunta alla redazione di U&D, quindi ora tocca agli autori stanare l’uomo che sta mentendo. Ecco la foto: