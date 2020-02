Scandalo da Maria de Filippi, la confessione shock dell’ex dama: “Non è etero, sta prendendo in giro tutti”

Da alcuni giorni una nuova segnalazione sul trono over sta facendo il giro del web. Dopo la polemica su Armando Incarnato e la bufera su Barbara De Santi sembra che un cavaliere di Uomini e Donne sta prendendo in giro tutti.

Stavolta ad attaccare il programma e la redazione è proprio una ex dama del parterre. La signora in questione, che vuole restare anonima, si è espressa in un noto gruppo Facebook dedicato al dating condotto da Maria De Filippi. Ma vediamo cosa ha confessato.

Un cavaliere del parterre senior sarebbe omosessuale

Stando alle parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne, un cavaliere del parterre maschile sarebbe omosessuale. Di conseguenza se ciò fosse vero starebbe prendendo in giro tutti compreso Maria De Filippi.

La dama ne avrebbe avuto conferma da alcuni atteggiamenti avuti anche con lei dietro le quinte del programma. L’uomo le avrebbe chiesto degli strani consigli che l’avrebbero insospettita sul suo orientamento. Da qui l’indignazione della donna che si è sfogata sul social network, creando un vero e proprio scandalo.

Maria De Filippi presa in giro?

In molti infatti su Facebook si sono chiesti chi fosse il cavaliere omosessuale di cui parla la dama. Alcuni hanno ipotizzato dei nomi, facendo riferimento agli uomini che hanno dichiarato di non voler rapporti fisici all’interno del programma.

Il problema secondo la donna, non è l’orientamento sessuale del giovane ma la presa in giro. Secondo alcune indiscrezioni, però, pare che la segnalazione sia arrivata anche alla redazione di Uomini e Donne ma nessuno si è occupato della questione. Tale notizia che sia vera o falsa, è diventata virale sul web.

Da parte di Maria De Filippi, al momento non è arrivata nessuna conferma ma tanto meno una smentita. Di sicuro, lo staff farà i dovuti controlli nei prossimi giorni ma vista la voglia di rimanere anonima della signora ‘accusatrice’, molto probabilmente nessuno crederà alle sue parole. Maria indagherà sulla vicenda come ha sempre fatto e per ora non resta altro che attendere novità.