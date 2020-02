Incidente bollente per Diletta Leotta: l’accappatoio scivola giù e… Ecco cosa è successo (FOTO)

Diletta Leotta tra consensi e critiche

Sanremo 2020 si è rivelata un’esperienza davvero molto importante per Diletta Leotta. La modella si è mostrata all’altezza del compito richiesto anche se non sono mancate le critiche.

Durante il Festival la conduttrice ha dato il meglio di se sia sul palco che dietro le quinte. La giovane ancora una volta ha messo in evidenza le sue meravigliose forme e il suo corpo durante i preparativi. E proprio nella sala trucco un piccolo incidente ha mandato in delirio migliaia di fan. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

La giornalista infiamma i social

Proprio poche ore fa Diletta Leotta ha stupito tutti con uno scatto bollente. La giovane siciliana, nonostante sia terminato il Festival sta postando sul suo profilo social numerosi scatti fatti proprio all’interno del teatro.

In particolar modo, abbiamo trovato una foto dove in sala trucco si è presentata in accappatoio bianco. I più attenti, guardano l’immagine hanno notato un dettaglio piccante, ovvero una piccola parte del seno che le fuoriesce. (Continua dopo il post)

Si tratta di un momento molto sensuale per la conduttrice che ha concluso questa sua esperienza in moto eccezionale. Non resta che attendere e scoprire come cambierà la sua carriera nei prossimi mesi e se riuscirà ad ottenere un contratto in Rai.

Il monologo sulla bellezza a Sanremo 2020

Diletta Leotta ha stupito tutti con la sua presenza al festival di Sanremo. La donna, che è stata invitata da Amadeus come co-conduttrice della prima e ultima serata della kermesse, è finita nel mirino del web per alcune dichiarazioni sull’aspetto estetico. Nel dettaglio, in tanti, non hanno apprezzato il suo monologo sulla bellezza, dove la siciliana ha affermato quanto la sua bellezza l’abbia aiutata nella carriera.

In riferimento a tali parole, anche molti personaggi dello spettacolo si sono schierati contro Diletta dandole addirittura della ‘cretina’. Stiamo parlando di Simona Izzo che insieme a Vittorio Sgarbi a live Non è la D’Urso non si sono di certo risparmiati. Come risponderà la conduttrice di Dazn?