Antonella Clerici, le parole al veleno dell’ex compagno Eddy Martens, insulti e umiliazione

Antonella Clerici e la separazione da Eddy Martens

In occasione della finalissima della 70esima edizione del Festival di Sanremo, il padrone di casa Amadeus ha deciso di farsi affiancare da Antonella Clerici. Quest’ultima è pronta a tornare sul piccolo schermo con la nuova edizione di Ti lascio una canzone, nel frattempo, però, si dedica alla figlia e al suo compagno.

Ricordiamo che l’ex conduttrice de La prova del cuoco per qualche anno ha avuto una storia d’amore con Eddy Martens, dalla quale è venuta al mondo Maelle. L’uomo ormai da diversi anni abita in Belgio. Infatti sia lui che la professionista lombarda dopo l’addio si sono rifatti una vita. Lui sta insieme a Carmen Carrasco, mentre lei col petroliere Vittorio Garrone.

Eddy Martens contro la sua ex

Qualche tempo fa, però, Eddy Martens si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della sua ex compagna Antonella Clerici. In un’intervista realizzata di recente per il magazine Chi, l’uomo si è scagliato contro l’ex padrona di casa de La prova del cuoco accusandola e insultandola senza una ragione valida.

La professionista Rai che a dicembre ha condotto lo Zecchino D’Oro, ha sempre cercato di difender il suo ex spendendo sempre delle parole carine si per lui che per la loro relazione sentimentale. Sembra proprio che il padre di Maelle, che tra l’altro è diventata una ragazza, soffriva molto la personalità di Antonella. Infatti l’uomo desiderava brillare di luce propria, almeno è quello che ha detto l’artista lombarda.

Antonella Clerici visibilmente più magra a Sanremo 2020

Come anticipato prima, Antonella Clerici è stata ancora una volta a Sanremo ma non come conduttrice. Infatti la professionista milanese ha affiancato Amadeus nella quinta ed ultima serata della kermesse canora del 2020. I tantissimi telespettatori, più di 12 milioni per la finalissima, hanno notato un cambiamento nell’aspetto fisico dell’ex conduttrice de La prova del cuoco.

Infatti quest’ultima è apparsa visibilmente dimagrita. Per caso la madre di Maelle e compagna di Vittorio Garrone ha fatto una dieta? Qualche giorno fa è stata vista insieme ad una sua cara amica nutrizionista.