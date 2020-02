Una Vita trame spagnole: il bambino di Lolita e Antonito ha un bizzarro problema

Le trame spagnole di Una Vita rivelano che, molto presto, i telespettatori della penisola iberica assisteranno alla nascita del piccolo Moncho, figlio di Antonito e Lolita. I due, dopo essere convolati a nozze, avranno un po’ di difficoltà prima di lasciarsi andare alla loro intimità.

Ad ogni modo, una volta che la situazione si sarà normalizzata, i due concepiranno il loro primogenito. La nascita del piccolo, però, porterà un po’ di scompiglio nella famiglia. Il motivo risiederà nel fatto che Moncho soffrirà di un problema alquanto bizzarro ereditato dalla famiglia di Lolita.

Trame spagnole: il problema di Moncho

In Italia si sta parlando molto del matrimonio tra Antonito e Lolita. In Spagna, invece, essendo molto più avanti con le registrazioni, tutto questo è già ampiamente avvenuto. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, pare che prossimamente le trame assumeranno una connotazione tanto surreale quanto divertente. Lolita darà alla luce il suo bambino, il quale sarà in salute ma mostrerà l’esistenza di un problema assai particolare.

Il piccolo, infatti, comincerà a piangere in modo disperato senza un motivo ben preciso. Tale lamento è tipico dei membri della famiglia della sposa. In ogni caso, l’unico modo per placare le urla sarà il rumore delle pecore di Jacinto. Questa situazione porterà alla nascita di dinamiche alquanto particolari che porteranno alla luce degli episodi davvero divertenti.

Situazioni bizzarre ad Una Vita

Nel caso specifico, infatti, Antonito si troverà a dover imparare a riprodurre il suono del gregge. L’impresa sarà parecchio ardua ma, nonostante gli sforzi, non si rivelerà essere una soluzione in grado di mettere a tacere la disperazione del nuovo arrivato in casa Palacios. Allo scopo di rendere ancora più efficace il trucchetto, però, la coppia chiederà a Ramon un favore.

Il protagonista, infatti, dovrà travestirsi da pastore mentre Antonito riprodurrà il verso delle pecore. Insomma, le trame spagnole di Una vita hanno in serbo per i telespettatori dei momenti molto intensi e ricchi di gaffe e colpi di scena. Riusciranno i due innamorati a trovare una soluzione per il problema assurdo del piccolo Moncho?