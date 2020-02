Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 21 febbraio: Irene indaga su Dori

Cosa succederà nelle puntate della soap opera Il Segreto in onda su Canale 5 dal 16 al 21 febbraio? Maria vorrà fare chiarezza su Dori, dopo averla sentita farneticare durante l’ultima seduta di agopuntura. A tal proposito, incaricherà Irene Campuzano di svolgere delle ricerche sul suo conto. Fernando invece, continuerà a portare avanti i suoi loschi piani.

Il Segreto trame 16-21 febbraio: Maria spaventata dalla Vilches

Nelle puntate della prossima settimana, Maria vorrà capire che cosa nasconde la sua infermiera personale. Per indurla in trance, le somministrerà una sostanza psicotropa. Durante la seduta, la Castaneda chiederà spiegazioni su Clara, la donna che ha nominato quando è entrata in trance.

Nel frattempo, Severo verrà a sapere che il suo braccio destro ha finto di allearsi con Fernando per reperire informazioni preziose sul conto di Garcia Morales. Come svelano le trame de Il Segreto, Maria inizierà ad essere davvero spaventata da Dori. Sarà così che contatterà Irene, pregandola di indagare su questa misteriosa Clara e sull’orfanotrofio nominato dalla Vilches.

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, vedremo Garcia Morales discutere animatamente con Fernando e Carmelo. Quando il Leal lascerà la stanza, si scoprirà la verità sul sotto segretario: in realtà, Garcia Morales e Fernando Mesia sono alleati e hanno progettato sin dall’inizio di distruggere Puente Viejo.

La verità su Garcia Morales

Le sorprese nelle prossime puntate de Il Segreto non sono finite. Maria continuerà a sottoporsi alle sedute di Dori, in modo da non destare sospetti. La giovane però, si accorgerà che l’infermiera ha cambiato atteggiamento e crederà che dietro ciò ci sia ancora una volta lo zampino di Fernando. Nel frattempo, Consuelo sarà profondamente triste per la mancanza di Elsa ed Isaac, ormai lontani dal paesino per rifarsi una vita. Matias e Marcela consoleranno l’anziana donna.

Le anticipazioni della puntate de Il Segreto che verranno trasmesse su Canale 5 dal 16 al 21 febbraio inoltre, raccontano che Esther continuerà ad estorcere denaro a Don Berengario che, pensando di fare un’opera di bene, aiuterà la ragazza a saldare i suoi presunti debiti.

Non avendo più liquido a disposizione, Berengario commetterà il grave errore di ricorrere all’eredità della sua ricca famiglia. Intanto, i paesani continuano a temere l’inondazione del paesino, ormai imminente. Il colpo di scena si avrà verso fine settimana, quando si verrà a sapere che Garcia Morales altri non è che lo zio di Maria Elena, la sposa di Fernando che perse la vita proprio nel giorno delle sue nozze.