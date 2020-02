Luca Zanforlin autore di Amici di Maria De Filippi, contro Morgan “Gli servono specialisti seri”

Luca Zanforlin, autore di Amici, sputa veleno contro Morgan e Barbara D’Urso che gli ha dato visibilità

Luca Zanforlin, autore di Amici, contro Morgan per il modo in cui si è comportato al Festival di Sanremo. L’autore di Amici di Maria De Filippi è intervenuto sul caso scoppiato al Festival di Sanremo tra Morgan e Bugo ed ha detto la sua opinione in merito alla vicenda.

Morgan infatti, domenica è stato ospite di Live non è la d’Urso. Infatti, ha detto parole molto gravi nei confronti del suo ex collega.

Morgan ha spiegato delle cose anche personali della vita di Bugo che invece, si espresse in modo completamente diverso. Infatti Bugo, nel corso della trasmissione Domenica in ha detto la sua versione del litigio, ma sempre nel pieno rispetto e senza mai accusare con fatti personali il suo ex compagno di Sanremo.

L’opinione di Luca Zanforlin sul caso Bugo – Morgan

Sul caso Bugo – Morgan, Luca Zanforlin, autore di Amici e braccio destro di Maria De Filippi, ha detto che Morgan è davvero fuori di testa. Lui pensa che è una persona con dei seri problemi mentali che oggi giorno viene ascoltata in televisione, quanto piuttosto dovrebbe essere sentito da dei veri specialisti.

Non a un caso attacca Morgan, ma anche chi gli ha dato spazio per fare tutti questi insulti. Secondo lui invece, che partecipare a delle trasmissioni televisive dovrebbe andare da un medico che possa aiutarlo a superare i suoi problemi.

L’attacco, però, è rimasto inascoltato. Anche perché Barbara D’Urso più che discutere di questa problematica ha riportato sui suoi social, i picchi di ascolti della trasmissione che raggiunto oltre 4 milioni di spettatori.

Le critiche a Morgan e Barbara D’Urso

Oltre all’idea di Luca Zanforlin, anche sui social ci sono state molte critiche all’intervista fatta da Barbara D’Urso a Morgan. L’idea di far passare l’uomo per vittima è davvero fuori da ogni senso logico, secondo la maggior parte degli utenti web.

Intanto, gli attacchi non sono mancati. Un utente su Twitter ha scritto che il finto vittimismo è davvero imbarazzante, così come coloro che danno tutto questo spazio ad una persona seriamente squilibrata.

Tra gli attacchi più forti, vi sono quelli rivolti a Barbara D’Urso che continua a far parlare un maleducato e continua a far infangare una persona per bene come Bugo. Il cantante è considerato come un vero professionista ed è soltanto una vittima. Questa è una situazione molto delicata e di certo non è stata una bella pubblicità per la giornalista di Canale 5.