Barbara Palombelli piange a Forum, ma cosa è successo?

Barbara Palombelli in lacrime nel corso della trasmissione Forum piange ricordando le Foibe

Barbara Palombelli arriva in lacrime nella trasmissione Forum. Un atteggiamento davvero inaspettato che è dovuta ad un brutto episodio. La conduttrice infatti, nel corso della trasmissione Forum, la nuova puntata si è commossa con la voce rotta dal pianto, ha aperto una delle più brutte pagine della storia italiana, ovvero le Foibe.

La conduttrice ha parlato di un momento molto difficile per raccontare questa triste pagina di storia del nostro Paese. Con il suo abito rosso, con il microfono in mano, la bella Barbara ha aperto la puntata mostrando le fotografie in bianco e nero di una bambina e spiegando che quella fase orribile dell’Italia, qualcuno ancora oggi la vuole negare.

Barbara Palombelli e la commozione sulle Foibe

Nel corso della presentazione alla trasmissione Forum, Barbara Palombelli si è commossa molto. Passando le foto in bianco e nero in rassegna, ha detto che il 10 febbraio non bisogna dimenticare quello che è successo e che molte volte non viene raccontato neanche nei libri di scuola.

Infatti, ha spiegato di quando 250 mila italiani, finita la Seconda Guerra Mondiale, furono costretti a lasciare le loro case a Pola, in Istria, in Dalmazia. In pratica, lasciarono l’Italia e molti uomini furono sterminati. Una cosa scioccante di cui oggi si parla troppo poco e su cui la bella conduttrice ha voluto focalizzare l’attenzione.

In particolare, parla anche di una bambina ripresa in foto che si chiama Egea. Adesso è una signora di 78 anni che vive a Rovereto e che oggi giorno è una delle testimoni di quanto accadde.

La storia di Egea e le lacrime in studio

Raccontando la storia della signora Igea la conduttrice Barbara Palombelli non ha saputo trattenere il pianto. Subito in studio è scattato un lungo applauso per capire quanto fosse importante per lei continuare soprattutto, per dare un sostegno alla donna molto sensibile.

Ha detto che la bambina il primo maggio del 1945 ricorda che qualcuno a casa sua prelevò il padre che fu infoibato,ovvero infilato in una fossa e lasciato morire con tante altre persone. Una storia molto difficile da dimenticare su cui bisognerebbe fare un lavoro di memoria importante.

La conduttrice non riusciva a trattenere le lacrime e oggi giorno, sentire che qualcuno vuole negare quanto accadde, è davvero impensabile. Ecco perché attraverso la trasmissione tv, ha voluto lanciare il suo appello.