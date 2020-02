Barbara D’Urso, gesto choc dell’ospite, il pubblico grida: “Lo devi denunciare” (VIDEO)

Nel corso della trasmissione di Barbara D’Urso, sono scattate numerose polemiche per un gesto inaspettato che è stato fatto.

Dopo la discussione alla presenza di Morgan fa discutere l’arrivo in studio da Barbara D’Urso di Vittorio Sgarbi.Vittorio Sgarbi è famoso per il suo modo di fare anche perché riesce sempre a dire la sua opinione in maniera tutt’altro che pacifica e fa cose assolutamente lontane dal “politically correcy”.

Dopo la sfuriata del cantante di Sanremo contro Bugo, è arrivato il momento di Sgarbi e di un gesto molto maschilista. Ma procediamo con ordine. In primis, l’ex frontman dei Bluvertigo ha spiegato che Bugo non avrebbe rispettato gli accordi presi dell’interpretazione di “Canzone per te” di Sergio Endrigo. Infatti, ha detto che lui ha scritto quelle parole per fare un dispetto alla ex collega.

Infatti, nel corso della quarta serata, quando ha iniziato a leggere il testo cambiato di sua iniziativa, Bugo ha deciso di andare via e questo gli è costato l’eliminazione. Insomma, una brutta vicenda per i due cantanti. L’ex Bluvertigo, però nel corso della trasmissione, non ha risparmiato accuse nei confronti del suo ex amico. Ancora oggi, dice che Bugo esiste grazie a lui.

Morgan e la lite con Bugo, poi interviene Sgarbi…

Morgan intervenuto da Barbara D’Urso spiega anche che lui non ha mai litigato fisicamente con Bugo. Tutto quello che si dice sono semplicemente delle bugie. In merito a questo intervento ha detto la sua opinione anche Vittorio Sgarbi che è molto amico dell’ex frontman dei Bluvertigo. Sbarbi sembrava sostenere le parole del cantante in studio.

Il gesto assurdo di Vittorio Sgarbi

Nonostante la presenza di Morgan sia già stata molto forte, anche Vittorio Sgarbi non è stato da meno. Ha fatto un gesto al limite del decente. Infatti, mentre si parlava, il parlamentare, scherzando, durante l’interpretazione del cantante ha guardato sotto la gonna della conduttrice di Live, lei non si è accorta di niente.

Un gesto davvero da condannare che è stato colto in maniera molto negativa. In qualsiasi altro luogo poteva essere considerato una molestia. Ancora nessuno. l’ha denunciato però pubblicamente, sui social network, qualcuno l’ha definito come un gesto assolutamente maschilista e da evitare.

Oggi giorno infatti, si prova a fare di tutto per tenere lontani questi atteggiamenti che vanno a sminuire il ruolo della donna. Sgarbi, in una sola mossa, invece ha capovolto l’intera situazione. Non erano bastate le parole di violenza e di odio dette in tv dall’ex cantante dei Bluvertigo, adesso anche Sgarbi ha compiuto un gesto assolutamente misogino.