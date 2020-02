Amici 19: il post di Devil Angelo dopo l’eliminazione, nuova collaborazione per il rapper

Devil Angelo è l’ultimo eliminato di Amici 19. Ecco il post sui social dopo la sua eliminazione dal talent

Amici 19: Devil Angelo non supera l’esame

Devil Angelo era uno dei rapper di Amici 19. Nella scuola è diventato in poco tempo amico di tutti, sempre sorridente, sempre disponibile e spesso emozionato davanti alle esibizioni dei suoi compagni di classe. Tuttavia, ultimamente ci sono stati un po’ di malumori soprattutto quando si trattava di decidere gli schieramenti nella sfida a squadre.

I compagni di squadra di Devil Angelo non volevano schierarlo, convinti che non potesse portare il punto a casa. Questa consapevolezza non era tanto per mancanza di talento, ma più per l’opinione dei professori che evidentemente avevano altre preferenze.

Sabato scorso, 8 febbraio, Devil ha polemizzato molto per non essere stato schierato e Rudy Zerbi gli ha fatto una proposta. Andare davanti ai tre giudici esterni per avere la maglia, ma se solo uno avesse detto di no, avrebbe dovuto lasciare il programma. Il cantante ha rifiutato. A fine puntata, però, Devil ha dovuto sostenere l’esame di sbarramento perché la sua squadra ha perso il confronto con quella di Gaia.

Devil Angelo aveva già un no da Anna Pettinelli e dopo l’incontro dietro le quinte di tutta la commissione, Rudy Zerbi gli ha comunicato che era stato eliminato e che doveva lasciare immediatamente la trasmissione. Forse, secondo il professore di canto, se avesse accettato la sua proposta non sarebbe andata così. Voi che cosa ne pensate?

Il post dopo l’eliminazione

Devil Angelo il giorno dopo l’eliminazione (o, almeno, alla messa in onda della puntata) ha scritto qualche parola sul suo profilo Instagram. La musica l’ha portato fino ad Amici, la scuola che lui ha definito come un posto meraviglioso. Non è stato facile per lui scrivere le emozioni che ha provato nel programma di Maria De Filippi e nella strada che l’ha portato lì dopo anni.

Devil Angelo non ha nessun rimpianto, nel talent è sempre stato se stesso e con quel messaggio ha voluto comunicare a tutti l’inizio della sua nuova collaborazione musicale con Big Fish e Jake La Furia. Ha ringraziato anche Massimiliano Vecchi che crede molto nella sua musica. Che cosa ve ne pare? Siete contenti per lui?