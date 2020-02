Chi l’ha visto? , anticipazioni 12 febbraio: il caso Vannini

Il programma Chi l’ha visto? tornerà su Rai 3 con una nuova puntata stasera 12 febbraio 2020 alle 21:20. Come informa Viaggi News, ospiti di Federica Sciarelli saranno i genitori di Marco Vannini, Valerio e Marina.

I due saranno in studio per ringraziare tutti coloro che li hanno sostenuti nella battaglia giudiziaria per rendere giustizia al loro ragazzo, ucciso a Ladispoli nel 2015. La Sciarelli tratterà comunque altri casi, sia nuovi che storici, nel corso della nuova puntata di CLV. Andiamo a vedere gli argomenti principali che saranno proposti.

Chi l’ha visto? : i genitori di Marco Vannini presenti in studio

Stasera andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli avrà come ospiti Valerio e Marina, genitori di Marco Vannini. Il giovane bagnino, che sognava di entrare nell’arma dei carabinieri, morì il 18 maggio 2015 a causa di un colpo di pistola. Le dinamiche sull’omicidio del ragazzo non sono mai state chiarite del tutto. Come sappiamo, la corte di cassazione ha disposto l’appello bis per Antonio Ciontoli.

I genitori di Marco sono tuttavia grati per il grande supporto e calore da parte dei telespettatori e degli italiani in generale, che nel corso di questi anni hanno preso a cuore la vicenda. I giudici hanno condiviso la requisitoria del pg della cassazione, Elisabetta Cennicola, la quale ha dichiarato che Marco Vannini non morì per il colpo di pistola, bensì per il ritardo nei soccorsi di quasi due ore.

Il caso Polizzi

Chi l’ha visto? tornerà a parlare del caso di Alessandro Polizzi. Restano tutt’ora molti elementi in sospeso riguardo la vicenda. Il ragazzo fu ucciso da Riccardo Menenti nel 2013. L’uomo, condannato all’ergastolo, sarà ospite stasera negli studi di CLV. Menenti, uscito dal carcere lo scorso 20 gennaio, dovrà affrontare il terzo grado di giudizio.

L’accusato ha provato a giustificare il delitto, affermando che le sue intenzioni erano fermare il 24enne, in quanto dava fastidio a suo figlio. Tuttavia, gli inquirenti hanno trovato alcuni elementi sulla scena del crimine, che andrebbero ad oscurare la tesi di un omicidio preterintenzionale. Da menzionare anche la testimonianza di Julia Tosti, che ha presentato una versione molto diversa da quella esplicata da Menenti. Appuntamento stasera con una nuova puntata di Chi l’ha visto? .