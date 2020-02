Amici 19, anticipazioni: una cantante è stata eliminata? Le ultime indiscrezioni

Corre voce che sia stata eliminata un’altra cantante. Ecco di chi si tratta

Amici 19, anticipazioni: eliminata una cantante?

Nel web da alcune ore sta circolando un’indiscrezione che riguarda Amici 19. Su alcune pagine social e di gossip corre voce che oggi, lunedì 10 febbraio, sia stata registrata una puntata a porte chiuse, senza pubblico, in cui alcuni concorrenti hanno dovuto sostenere l’esame di sbarramento.

Alcune persone hanno visto una cantante lasciare gli studi con le valigie dopo la registrazione. Si tratta di Francesca Sarasso.

La cantante aveva vinto una sfida ed era entrata nella scuola da poco. Ce l’ha messa tutta per dimostrare che aveva fame di musica, che aveva degli inediti pronti ma i professori non hanno mai apprezzato le sue esibizioni considerandole “troppo”. Che sia davvero lei l’eliminata dopo gli esami di sbarramento improvvisi? Non rimane che attendere le prossime puntate.

Gli allievi pronti per il Serale

Ad oggi sei dei concorrenti presenti nel talent hanno ottenuto la maglia verde. Questo significa che di sicuro si esibiranno sul palco del Serale. Si tratta di Nyv, Valentin, Giulia, Nicolai, Gaia e Javier. Ci sono ancora quattro posti disponibili, ma nella scuola sono ancora in nove. Chi riuscirà ad andare avanti?

Le polemiche

Amici 19 è stato investito da una serie di critiche e polemiche nelle ultime settimane. Il motivo? La presenza di Nicolai. Quest’ultimo è arrivato due settimane fa, è stato presentato da Maria De Filippi come un nuovo allievo ma da allora non fa che combinare guai. Nicolai ha un carattere molto irrequieto.

Ha litigato con tutti i suoi compagni di classe, li ha sfidati in modo da mandarli a casa. Non solo, ma se ne è andato da una lezione con professore esterno dicendo che “erano solo stupidaggini” e ha mancato di rispetto a Timor Steffens in puntata.

L’arroganza e la mancanza di rispetto ad Amici sono sempre state punite con dei provvedimenti. Questa volta nessuno ne parla, nessuno ha chiesto di fare qualcosa nei confronti di Nicolai. Il pubblico da casa è rimasto davvero deluso da questo tipo di episodi. Non solo Nicolai non è stato ripreso per i suoi atteggiamenti, ma dopo pochissimi giorni di permanenza nel talent ha anche guadagnato la maglia verde a discapito di chi è lì da novembre.