“Lo facevo in discoteca”: Elodie, la confessione sul suo passato, ecco cosa faceva per vivere

Grande successo di Elodie al Festival di Sanremo 2020

Una delle protagoniste della 70esima edizione del Festival di Sanremo è Elodie. Quest’ultima si è presentata alla kermesse canora con il brano Andromeda scritto dal suo caro amico Mahmood. La Di Patrizi ha trovato la popolarità e il successo grazia alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi.

Ma non tutti sanno cosa faceva di lavoro prima di approdare nel programma di Canale 5. La giovane cantante lavorava molto con la sua immagine consapevole di essere una bella ragazza. Di cosa si tratta?

La relazione sentimentale col rapper siciliano Marracash

Un 2019 da incorniciare per la bella Elodie. Prima il singolo con Stash dei The Kolors e successivamente il brano ‘Margarita’ in coppia con Marracash. E proprio questa collaborazione col rapper siciliano ha fatto sì che i due artisti si innamorassero.

In una recentissima intervista realizzata dalla madre di Di Patrizi, quest’ultima ha confessato di aver conosciuto il genero e le è piaciuto immediatamente. Inoltre la donna ha confessato di voler vedere la figlia sposarsi per poi diventare nonna.

Elodie Di Patrizi prima di fare la cantante era una cubista in discoteca

Prima della sua seconda presenza al Festival di Sanremo, Elodie ha rilasciato una lunga intervista ad un noto settimanale di gossip. La cantante ha parlato del presente ma soprattutto di alcuni episodi accaduti in passato. La Di Patrizi ha rivesto che faceva la cubista in discoteca, sapeva come attirare l’attenzione delle persone ed era consapevole che la sua bellezza l’aiutava moltissimo. Tuttavia la ragazza aveva paura di restarne incastrata.

Quindi decise di radersi i capelli e conoscersi meglio. Ora, però la sua vita è cambiata radicalmente fatta di impegni professionali e soprattutto di grandi successi discografici. In occasione della serata delle Cover, la bella Elodie ha duettato con Eros Ramazzotti il celebre brano ‘Adesso tu’. Inoltre. Si è parlato molto di lei a Sanremo per i suoi outfit utilizzati in tutte le serate nella quale si è esibita.