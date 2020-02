Festival di Sanremo, parla la mamma di Morgan sullo scontro con Bugo:”Io lo sgrido sempre”

Il Festival di Sanremo è finito ma le polemiche continuano e probabilmente terranno banco ancora per alcuni giorni. In particolare per quanto riguarda lo scontro tra Morgan e Bugo.

I due si sono presentati insieme alla kermesse sanremese con la canzone “Sincero” ma sono stati squalificati perchè Bugo ha lasciato il palco. La scelta dell’artista è stata condizionata dal comportamento del collega ritenuto inaccettabile.

Nei diversi programmi di Rai 1 e non solo si continua a parlare di quanto visto sul palco dell’Ariston. Inevitabilmente si finisce sempre per disquisire su chi abbia sbagliato, anche perchè è la prima volta nella storia del Festival di Sanremo che un cantante in gara viene squalificato perchè lascia il palco.

Nella puntata di lunedì di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo, si è parlato a lungo della vicenda. In studio anche il direttore d’orchestra che ha accompagnato la coppia Simone Bertolotti. A pochi minuti dalla fine della puntata è intervenuta telefonicamente la mamma di Morgan per cercare di difendere il figlio.

La lite al Festival di Sanremo tra Bugo e Morgan

Bugo e Morgan nella serata di giovedì si sono esibiti con una cover di Una canzone per te di Sergio Endrigo. Ad onor del vero lo spettacolo portato in scena non è stato degno del palco dell’Ariston. Nelle ore successive sono arrivate una serie di spiegazioni da parte dell’entourage di Bugo secondo il quale Morgan avrebbe cambiato diverse volte le partiture e avrebbe imposto alla Rai di dirigere l’orchestra. Queste scelte dell’artista avrebbero indotto all’errore il compagno di viaggio.

Il vero colpo di scena è arrivato venerdì quando i due, dopo un’accesa lite nel backstage, hanno percorso separatamente le scale dell’Ariston. Nel momento in cui è partita la musica, Morgan ha iniziato a cantare con parole diverse rispetto a quelle originali, offendendo il compagno di viaggio. Quando Bugo si è reso conto della situazione ha preferito uscire di scena.

Sono sopraggiunti prima Amadeus, poi Fiorello e infine Antonella Clerici ma Bugo non ha fatto ritorno sul palco dell’Ariston. A questo punto il conduttore non ha potuto fare altro che comunicare la squalifica della coppia

L’intervento della mamma di Morgan

Come detto in precedenza, nella puntata di Vieni da Me è intervenuta telefonicamente la mamma di Morgan. La signora si è prima complimentata con la conduttrice parlando poi del comportamento del figlio, sottolineando che ha dato tutta la sua vita per la musica e che ha commesso molti errori ma che c’è stato chi l’ha spinto a farlo.

La signora Luciana ha sottolineato che Morgan è una persona buona e che lei lo sgrida sempre ma che in alcune circostanza si spinge oltre ma solo per l’amore per la musica.