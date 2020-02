Uomini e Donne, anticipazioni 11 febbraio: baci umidi per Gemma Galgani

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Dopo l’appuntamento del lunedì col Trono classico di Uomini e Donne, oggi pomeriggio alle 14:45 inizia la prima delle quattro puntate dedicate al parterre senior. Cosa accadrà all’interno dello studio 6 dell’Elios in Roma? Grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, possiamo dirvi che ci sarà un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Spoiler Trono over: baci tra Gemma Galgani ed Emanuele

Le anticipazioni della puntata di oggi sveno che si partirà come sempre con Gemma Galgani. Maria De Filippi manderà in onda una clip del suo sfogo post-puntata scorsa mostrandosi abbastanza euforica per aver danzato con i ballerini professionisti di Amici.

Poi si è lamentata di Tina che aveva parlato dei suoi ex conosciuti al parterre senior in questi dieci anni di permanenza a U&D. Quindi si parlerà di Emanuele che, nonostante lo considera un birichino, allo stesso modo la intriga moltissimo. I due confesseranno di essersi visti il giorno prima e tra loro ci sono stati ben tre baci, ma uno di questi è stato ‘umido‘ e lei non ha gradito per niente.

Uomini e Donne: Gemma chiude definitivamente col cavaliere Emanuele

Gli spoiler su Uomini e Donne, svelano anche che Emanuele le farà delle battutine sul loro incontro parlando pure di una presunta doccia. A quel punto Tina rincarerà la dose dicendo che la dama torinese è interessata solamente al sesso.

Alla fine la piemontese spiazzerà tutti dicendo di voler chiudere la frequentazione col cavaliere per via di quel bacio umido. Decisione che ha scatenato l’inferno in studio, infatti tutti i presenti le daranno contro, ma lei rimarrà ferma sulla sua posizione.

Gems infatti ha dei sospetti perché prima Emanuele cercava delle signore che andavano dai 42 ai 52 anni, mentre lei 70, quindi come mai questo cambio di rotta? Infine la Cipollari farà un appello a tutti gli ex di Gemma dicendogli di venire in studio la prossima registrazione per testimoniare com’è stata la loro relazione con lei. Accetteranno?