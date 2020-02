Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox dell’11 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno i serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. I nativi dei Gemelli devono sistemare alcune situazioni finanziarie. Per i nati sotto il segno Vergine è un periodo davvero buono per gli affari. Nel dettaglio, le previsioni astrali della giornata di martedì per i 12 simboli dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 11 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questo martedì dovete fare un riassunto della vita sentimentale e capire come proseguire. Avere Venere nel segno significa risolvere alcuni problemi d’amore e fare incontri speciali. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non chiudervi a riccio ma di essere sempre disponibili.

Toro – In questa giornata c’è una situazione di lieve disagio che riguarda anche l’aspetto fisico. Anche la prossima giornata potrebbe presentare qualche difficoltà. Ricordatevi che questo malessere potrebbe essere dovuto alla grande stanchezza lavorativa.

Gemelli – È il momento di sistemare tutto ciò che avete messo a soqquadro l’anno scorso. La situazione finanziaria è una di quelle cose da sistemare e mercoledì sarà una giornata benevole per ogni cosa.

Previsioni di martedì 11 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – La settimana scorsa avreste voluto buttare tutto all’aria, magari avete discusso con il capo e i colleghi. Al momento, il vero problema riguarda l’amore. Si consiglia di non trascinare le tensioni che giorno per giorno si presentano nel rapporto sentimentale.

Leone – Coloro che lavorano da qualche tempo in un’azienda si aspettano un riconoscimento ed è probabile che arrivi entro la fine di marzo. Bisogna tagliare i fondi con tutti quelli che non funzionano. Se la vostra storia è molto forte, va sostenuta.

Vergine – Tutti coloro che hanno la possibilità di concludere affari avranno un periodo buono. È anche un periodo efficace per la vita pratica. Rispetto a gennaio in cui molti hanno discusso, ora l’amore torna protagonista.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata avete voglia di isolarvi un po’. Magari c’è qualcosa in amore che non vi soddisfa oppure siete assediati da una persona che vuole qualcosa in più. Fate attenzione nei rapporti con gli ex ed entro la fine del prossimo mese dovete mettere in ordine molte cose di lavoro.

Scorpione – In questi giorni sarete meno negativi, più attenti alla realtà ma anche molto suscettibili. Se una persona vi ha ferito o l’atteggiamento di qualcuno vi ha deluso, non dovete rovinarvi le giornate per questo motivo.

Sagittario – Con Venere positiva porterete avanti progetti d’amore con più facilità ma soprattutto li vivrete in maniera positiva. Chi è stato deluso da una storia d’amore, deve recuperarla al più presto. Puntate tutto su questo mese.

L’oroscopo di Paolo Fox dell’11 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – È molto probabile che in questo periodo restiate a bocca asciutta, perché state vivendo una situazione precaria a livello astrologico. Se c’è una crisi in campo lavorativo, la risolverete subito. Febbraio potrebbe essere pesante per le relazioni d’amore, soprattutto quelle che hanno attraversato momenti cruciali.

Acquario – Questo è un periodo dedicato all’amore, perciò non è il caso di pensare di essere poco amati. Tra martedì e giovedì le stelle saranno in buono aspetto, Venere favorevole vi renderà liberi. In questo periodo, molti di voi stanno cercando una nuova stabilità.

Pesci – Anche se la Luna è in opposizione, questa è una giornata forte. Avere un cielo importante significa relazionarsi agli altri in maniera positiva. Di sicuro non vi sentite in perfetta forma, ma vi meritate 5 stelle per il vostro coraggio e la voglia di rimettervi in gioco.