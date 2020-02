Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia attacca Francesco Sarcina: “Mi aveva uccisa come donna” (Video)

Il Grande Fratello Vip è ormai entrato nella seconda parte e tra i concorrenti sono nate simpatia e antipatie che governano i rapporti all’interno della casa. Sotto i riflettori il rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono lasciati andare ad un bacio dimostrazione dell’intesa e dell’interesse nato in queste settimane.

Alla bella influencer nell’ultima puntata è stata mostrato il video della canzone che l’ex marito, Francesco Sarcina cantante de Le Vibrazioni, ha portato al Festival di Sanremo. Sia i giornali che il diretto interessato hanno parlato di riferimenti al matrimonio tra i due. La stessa Incorvaia ha colto alcuni passaggi che sembravano parlare di loro.

Le immagini hanno comprensibilmente toccato l’anima dell’influencer. Lei era entrata nella casa più spiata d’Italia proprio per mettersi alle spalle questa storia. Clizia, però, è stata molto chiara e diretta nel rispondere alla domanda di Signorini su un possibile ritorno di fiamma.

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia è stata sposata con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. I due hanno avuto una lunga ed intensa storia d’amore. Qualche mese fa le pagine dei giornali di gossip e dei siti specializzati si sono riempite di dichiarazioni secondo le quale lei avrebbe tradito il marito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Si è così alzato un vero e proprio polverone mediatico. La bella influencer ha smentito categoricamente ogni accusa e ha rilanciato dicendo che aveva scoperto alcune chat del cantante con altre donne. In tutto questo Scamarcio si è detto sconvolto sottolineando che tra lui e Clizia non ci sia mai stato nulla. Infine Sarcina ha dichiarato in un’intervista che a fargli la rivelazione sarebbe stata la stessa ex moglie.

Un caos che ha stravolto la vita dei diretti interessati. Un vortice mediatico nel quale sono stati, inevitabilmente, risucchiati. Clizia e Francesco, secondo i racconti di lei, erano in crisi da tempo ma per il bene della figlia hanno deciso di riprovarci ma purtroppo le distanze erano troppo ampie per essere colmate e alla fine hanno deciso di prendere strade diverse.

La confessione di Clizia Incorvaia

Nell’ultima puntata del Grande Fratello è stata mostrata a Clizia Incorvaia l’esibizione de Le Vibrazioni a Sanremo. Una canzone che, secondo quanto riportato dai siti specializzati, contiene diversi riferimenti alla loro storia. Ipotesi confermata anche dalla diretta interessata.

Alfonso Signorini, quindi, le ha chiesto se ci fosse la possibilità di un ritorno di fiamma. Clizia Incorvaia ha ammesso che la sofferenza di Francesco le fa ancora effetto ma che lui l’ha uccisa come donna durante la loro relazione e che l’amore, almeno da parte sua, non c’è più ormai da diverso tempo.