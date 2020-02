Grande Fratello Vip, il like fa scoppiare il caos tra Serena e Pago: “Che ca**o vuoi” (Video)

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata come sempre ricca di emozioni e colpi di scena. E’ entrato all’interno della casa più spiata d’Italia Pedro, il fratello di Pago.

L’argomento della discussione, ovviamente, la relazione del cantante con Serena Enardu. Per Pedro laddove l’ex protagonista di Uomini e Donne fosse stata interessata solo al fidanzato, avrebbe potuto aspettare al di fuori del reality. Una critica che non è piaciuta troppo alla bella sarda.

Pedro, inoltre, ha fatto riferimento a due like che Serena Enardu ha lasciato ad altrettante foto di Alessandro, con il quale c’è stata una certa complicità a Temptation Island. Le immagini hanno suscitato la rabbia di Pago e si è scatenata una conseguente lite che non si è placata, nonostante i due fossero in diretta.

Cos’è accaduto tra Serena Enardu e Pago

La crisi tra Pago e Serena Enardu è iniziata quando sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è stato a dir poco accidentato. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte.

Quella con il tentatore che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante. In conclusione è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale. Uno scontro abbastanza duro nel quale i due si sono detti molte cose non solo relative al percorso televisivo che si stava per concludere.

Quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere arrivata al capolinea il nuovo colpo di scena, sempre a favore di telecamera. Serena Enardu è entrata nella casa rivelando a Pago di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire il rapporto. A distanza di qualche settimana la bella sarda ha avuto la possibilità di entrare come concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia. I due sembravano aver ritrovato la gioia di stare insieme e una complicità ormai smarrita, questo fino alla puntata di ieri sera.

Lo scontro tra Pago e Serena Enardu

Dopo l’ingresso nella casa di Pedro, il fratello di Pago, c’è stato un durissimo scontro tra il cantante e la compagna. Il motivo? Lei non ha accettato la gelosia dimostrata dall’artista per i like che la donna ha posto alle foto di Alessandro.

Lei dopo un lungo e pesante litigio ha preferito allontanarsi un attimo. Nel momento in cui Pago è andata a chiamarla con l’intento di riavvicinarsi, Serena ha iniziato ad urlare usando parole molto forti. A distanza di qualche minuto, un po’ a sorpresa, sono arrivate le scuse del cantante che, a suo dire, non avrebbe sostenuto in questa circostanza la compagna.