Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 17-21 febbraio 2020: Luciano scopre chi è il vero padre di Federico

Dalle anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 emergono nuove verità che sconvolgono la famiglia Amato. Mentre Luciano scopre chi è il vero padre di Federico, uno sciopero rischia di mandare all’aria la nuova collezione targata Paradiso. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della daily soap in onda su Rai 1 da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: Luciano furioso con Silvia

Luciano, dopo aver scoperto che Federico non è suo figlio, si assenta da casa per due giorni. Finita questa pausa di silenzio, il ragioniere decide di telefonare a Silvia.

Prima di partire per l’Expo ’61, Vittorio informa le Veneri che per quella settimana il loro referente sarà Marta. Cosimo si rende conto di essere davvero innamorato di Gabriella e confessa tutto a Riccardo. Dopo un lungo confronto con Silvia, Luciano scopre chi è il vero padre di Federico e rimane scioccato.

Il fratellastro di Nicoletta esprime il desiderio di tornare a lavorare al Grande Magazzino e chiede a Luciano di fissare un incontro con Marta. Nel frattempo, uno sciopero mette nei casini la fabbrica di Cosimo e la produzione dei capi della collezione realizzata da Gabriella per il Paradiso. Luciano non riesce a perdonare il tradimento della moglie e il suo atteggiamento rabbioso rischia di trasformare il loro matrimonio in un incubo.

Salvatore torna dalla Germania con brutte notizie

Le anticipazioni delle nuove puntate della daily soap ‘Il Paradiso Delle Signore’ annunciano che tra Ennio e Clelia sta nascendo del tenero. La Calligaris acconsente a una serata insieme nel suo cinema con il figlio Carletto. Per amore di Marina, Rocco tenta di convincere il produttore del fotoromanzo a dare un ruolo alla giovane Fiore. Irene, non sopportando il feeling che c’è tra Rocco e Marina, studia uno stratagemma per trascorrere più tempo con il siciliano.

L’emergenza sciopero non accenna a finire e Marta chiede consiglio a Vittorio. Umberto va a trovare la figlia ma si scontra con Luciano, il quale non riesce a trattenere il rancore che cova nei suoi confronti. Nel frattempo, la Caffetteria di Salvatore e Marcello diventa la location del prossimo fotoromanzo.

La tensione che c’è tra Luciano e Silvia non passa inosservata agli occhi di Federico. Esasperato, il fratellastro di Nicoletta chiede spiegazioni alla mamma e a Luciano. Mentre Clelia accetta un invito galante di Ennio, Rocco soffre per Marina. Intanto, Salvatore torna dalla Germania e rivela alla sua famiglia che Giuseppe Amato non è in carcere, ma una terribile verità sconvolge la madre Agnese.