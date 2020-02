L’Amica Geniale 2 anticipazioni seconda puntata e replica: Lenù in vacanza con Nino

Le anticipazioni de L’Amica Geniale 2 annunciano grandi svolte e clamorosi colpi di scena. Il rapporto tra Stefano e Lila si fa sempre più incandescente a causa del carattere ribelle della signora Carracci.

Pinuccia fa una rivelazione scioccante a Rino, mentre Lenù continua a pensare a Nino. Nel dettaglio, gli spoiler della seconda puntata della fiction italo-statunitense, in onda lunedì 17 febbraio in prime time su Rai 1.

Anticipazioni L’Amica Geniale 2, trame seconda puntata

Il primo episodio della seconda puntata de L’Amica Geniale 2 s’intitola ‘Erasure’ (Scancellare). La foto con Lila in abito da sposa viene esposta nel nuovo locale di calzature in centro. Nel frattempo, la migliore amica di Elena inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci. Tra lei e il marito Stefano ci sono sempre dissapori a causa delle divergenze di opinioni e di ruoli. Lila, però, riesce a ottenere il permesso di accompagnare Lenù a una festa.

Nel secondo episodio intitolato ‘Il Bacio’, Pinuccia scopre di essere in dolce attesa e lo riferisce subito al suo compagno Rino. Il fratello di Lila è felice di diventare padre e chiede alla sua amata di sposarlo. Dopo le nozze veloci di Pinuccia e Rino, Elena accetta di accompagnare Lila e sua cognata in vacanza, a patto che si vada a Ischia. Proprio su quell’isola, Lenù incontra Nino in compagnia del suo amico Bruno.

Replica L’Amica Geniale 2: come e quando rivedere la seconda puntata

La replica della seconda puntata de L’Amica Geniale 2 è possibile recuperarla sia in streaming e sia in Tv. Qualche ora dopo la messa in onda, sul sito RaiPlay potete trovare la seconda delle quattro puntate della fiction basata sul romanzo di Elena Ferrante.

Scaricando l’omonima applicazione gratuita è possibile guardare comodamente la puntata persa tramite tablet, smartphone e Smart Tv. Questo servizio di streaming legale permette agli utenti di guardare la propria fiction preferita anche durante il viaggio in treno o in autobus.

Inoltre, la seconda puntata de L’Amica Geniale 2 viene replicata due volte in Tv. La prima replica va in onda su Rai Premium venerdì 21 febbraio, alle ore 21:20 circa. La seconda, invece, è in programma sabato 22 febbraio alle ore 23:35, sempre su Rai Premium.