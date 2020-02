Grande Fratello VIP, il fratello di Pago nella casa “se lei veramente ti ama ti aspetta fuori”

Nella decima puntata del Grande Fratello VIP andata in onda lunedi 11 febbraio, Pago e Serena hanno dovuto affrontare un momento delicato. Il fratello di Pago, infatti, è entrato in casa per parlare con il cantautore mettendolo in guardia. Da quando è entrata la compagna lui non è più lo stesso.

L’ingresso a sorpresa di Pedro al Grande Fratello VIP, manca Miriana Trevisan

Non se lo aspettava proprio nessuno che Pedro, il fratello di Pago, sarebbe entrato in casa per parlare col fratello. Lo stesso Signorini, infatti, aveva anticipato che ad entrare in casa per parlare con Pago sarebbe stata, invece, l’ex compagna e moglie di suo figlio, Miriana Trevisan. Per un imprevisto, cui lo stesso conduttore ha fatto riferimento prima del collegamento con la casa del Grande Fratello VIP, la donna non era potuta intervenire.

L’intervento di Miriana, però, non è saltato ma è stato semplicemente rimandato. La Trevisan, d’altra parte, non ha nascosto negli ultimi giorni di essere molto delusa da Pago e Serena che ha ammonito con un sonoro “Vergognatevi”.

Le parole di Pedro e la risposta di Pago

Dopo essersi salutati, i due fratelli iniziano a parlare. Esordisce Pedro che dice “Da quando è entrata lei ti stai chiudendo, ho il dovere di dirti se lei veramente ti ama ti aspetta fuori non entra qua dentro, per il tuo bene ti fa fare il suo percorso, poi vi vedete a casa discutete sul da farsi e tu lo sai meglio di me. Stai entrando qua, stai dicendo che ami mio fratello, non metti like ad un altro, un po’ di buon gusto”.

La risposta di Pago, naturalmente, non si è fatta attendere. “L’ho voluta io qua, che dicano quello che vogliano. Tuo fratello sta benissimo e ho bisogno di vivere questa roba con lei immediatamente, perché è giusto così. Lei è Serena come non l’ho mai vista, io e lei in questo momento stiamo cercando di fare una cosa bellissima, questa ragazza in questo momento è innamoratissima di me, lo è sempre stata”. Le parole di un uomo innamorato.

I like ad Alessandro, una delusione per Pago

Se finora Pago aveva difeso il rapporto con Serena, a fargli male arriva la notizia dei like che Serena avrebbe messo all’ex tentatore Alessandro. “Poteva essere evitato per come sono stato io, a lei molte volte manca questa sensibilità” sottolinea l’uomo. Serena ha cercato di giustificarsi ma la lite, tra i due, è stata inevitabile. Come finirà tutto ciò?