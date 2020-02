Michele Cucuzza è il nuovo eliminato del Grande Fratello VIP

Nella decima puntata del Grande Fratello VIP, il giornalista Michele Cucuzza ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia. Dopo essere finito in nomination, infatti, l’uomo è risultato il meno votato ed è stato, quindi, eliminato.

A contendersi la permanenza in casa, insieme a lui, c’erano Barbara Alberti, Adriana Volpe e Fabio Testi. Bassissima la percentuale di voti ricevuti che l’hanno portato all’esclusione dal reality.

Michele Cucuzza e la sua esperienza al Grande Fratello VIP

La permanenza di Michele Cucuzza all’interno della casa del Grande Fratello VIP è stata sempre abbastanza tranquilla. Il giornalista si è integrato sin da subito un po’ con tutti e, almeno per le prime puntate, risultava essere tra i concorrenti più spiritosi. Indimenticabili alcuni incidenti da bollino rosso capitati in casa proprio al giornalista.

Chi non ricorda, infatti, l’espressione delle donne della casa alla vista di uno dei testicoli di Cucuzza. “È un melone!” aveva esclamato qualcuno. Non sono passati inosservati agli occhi delle telecamere i risvegli “agitati”, per così dire, del giornalista. Tutte situazioni prese con quel pizzico di ironia che non guasta mai. Tutto, però, è cambiato quando Cucuzza è stato “sgamato” a macchinare sulle nominations. Alcuni video, in particolare, non sono piaciuti ai coinquilini che l’hanno nominato e mandato al televoto.

Percentuale di gradimento bassissima

Quello che per molti è stato un doppio gioco ha penalizzato moltissimo Michele Cucuzza anche sotto gli occhi del pubblico da casa. Alla prima nomination, infatti, il televoto è stato inclemente con il giornalista condannandolo a lasciare per sempre la casa del GF VIP.

Eppure di essere salvato, Cucuzza l’aveva sperato fino alla fine. Il primo salvo, però, è stato Fabio Testi seguito da Barbara Alberti. Il successivo faccia a faccia con Adriana Volpe, infine, l’ha visto sconfitto.

Molto bassa la percentuale di pubblico che ha votato per la permanenza in casa di Michele Cucuzza: solo il 10%. Una volta in studio, l’uomo ha definito il Grande Fratello VIP come un “esperimento sociale bellissimo” e non ha escluso che proprio quest’avventura nella casa del GF possa essere il soggetto di uno dei suoi prossimi libri.