Pietro Delle Piane entra al GF VIP e avverte la Elia “Stai attenta, cercheranno di farci litigare”

Dopo essere stato paparazzato con una bionda dapprima misteriosa, Pietro Delle Piane è diventato un personaggio molto discusso nella casa del GF VIP.

Il fidanzato di Antonella Elia, infatti, ricopre un ruolo importantissimo nella vita della donna che si è sempre dichiarata innamoratissima del suo uomo. Nella puntata del 10 febbraio l’attore è entrato in casa per un chiarimento con la compagna.

Le foto compromettenti di Pietro Delle Piane e la macchina della verità

Fino al primo ingresso di Pietro Delle Piane nella casa, l’uomo sembrava innamoratissimo di Antonella Elia. I due, infatti, si rivedevano dopo due settimane di lontananza e si sono scambiati il bacio più lungo della storia del GF VIP. Durante la puntata del 4 febbraio, però, l’Elia aveva visto delle foto del settimanale Nuovo che paparazzavano il compagno con una donna misteriosa rivelatasi essere, poco dopo, l’ex compagna Fiore Argento.

Non si può nascondere che la cosa abbia colpito la Elia che si è dimostrata, comunque, molto delusa dal suo fidanzato. Proprio con l’obiettivo di provare a tutti la sua “innocenza”, Delle Piane si è sottoposto a Live: Non è la D’Urso alla macchina della verità. Il responso sfavorevole ha però fatto infuriare l’attore che ha definito tutto come “una buffonata”, litigando in diretta con Barbara D’Urso.

Il nuovo ingresso di Delle Piane in casa

Nella puntata del 10 febbraio del GF VIP, Pietro Delle Piane è tornato in casa ed ha incontrato di nuovo la compagna. Si è subito giustificato dicendo “È una montatura”. Ha poi cercato di spiegare il perché di quelle foto. Ebbene, tra lo stupore di tutti, Pietro ha dichiarato che alla base vi sono motivi lavorativi.

Riferendosi poi alla sua donna ha detto “Non me la porta via nessuno. È la mia donna e non l’ho mai tradita. Non c’è stato nulla, senza Antonella sono un uomo a metà e la mia ex mi sorreggeva”.

Inutile dire che la reazione in studio è stata di incredulità dal momento che è palesemente una scusa. La reazione di Antonella Elia ha però colpito tutti. La donna si è lasciata andare e ha baciato, appassionatamente, il suo uomo prima di accompagnarlo alla porta rossa. Prima di uscire, però, l’uomo ha tenuto a metterla in guardia “Stai attenta, cercheranno di farci litigare”.