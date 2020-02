Cristiano Malgioglio lancia uno scoop: “Ecco chi ama Al Bano tra Romina e Loredana, ora ve lo confesso”

La frecciata velenosa di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso è stata ospite a Live Non è la D’Urso per parlare della partecipazione di Al Bano alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’ex soubrette salentina, però, incalzata da Barbara D’Urso non si è tirata indietro nel lanciare una frecciata velenosa alla rivale Romina Power.

Secondo lei il Maestro Carrisi ha rischiato di cadere dalle scale dell’Ariston perché la cantante statunitense appesantita si è aggrappata all’ex marito. Parole che non hanno per niente fatto piacere ai tantissimi fan della storica coppia che da sempre non sopportano le Lecciso.

Loredana tende la mano a Romina Power

Intervistata nello studio di Live Non è la D’Urso, Loredana Lecciso ha detto che Al Bano è un grandissimo attore e ha fatto una gag che ha provato anche durante le prove. In questo modo la madre di Jasmine e Bido ha voluto fatto intendere a tutti di essersi sentita frequentemente con il cantautore di Cellino San Marco.

Quindi il loro rapporto sembra essere tornato solido come un tempo. Poi però è arrivata una frase a favore di Romina: “L’applauso dell’Ariston ad Al Bano e Romina è stato l’applauso di tutti gli italiani”. In poche parole l’ex soubrette salentina ha teso ancora una volta la mano alla sua rivale dicendo di essere disposta ad incontrarla.

Lo scoop di Cristiano Malgioglio

Ma nel programma domenicale di Barbara D’Urso è stato Cristiano Malgioglio a lanciare uno scoop. “È stata Loredana a dirmi ‘voglio che Al Bano vada al Festival con Romina’. Non so se ci hai messo del tuo, ma grazie”. C’è da dire che il Maestro Carrisi in un primo tempo aveva deciso di partecipare a Sanremo 2020 senza la Power, visto che quest’ultima si era rifiutata di gareggiare alla kermesse canora canora.

Il paroliere siciliano ha scritto il brano ‘Raccogli l’attimo’, ed a Live non è la D’Urso ha fatto capire che l’ex soubrette ha un forte ascendente sull’artista pugliese, più di Romina. E’ palese che tra i due l’amore non è per niente finito.