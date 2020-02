Oroscopo Branko 11 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko dell’11 febbraio è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per ciascun segno zodiacale. Giornata agitata e poco ottimista per i nativi dei Gemelli. Notizie inaspettate per i nati sotto il segno del Cancro. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 11 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Se dovete fare delle scenate, l’uomo delle stelle consiglia di rimandarle a domani con la Luna in opposizione. In questa giornata è meglio concentrarsi sul lavoro e gli affari. Le stelle favoriscono le nuove imprese, attività in proprio, nuove collaborazioni. Attenzione a Giove che spia e spiffera tutto, anche al coniuge. In amore Marte vi rende passionali.

Toro – L’unico aspetto negativo della giornata è Sole-Acquario che tocca anche forma e salute. Il problema potrebbe riguardare il brusco cambiamento del tempo, siete molto sensibili in questo periodo. Il Sole vi stimola a raggiungere il successo, mentre la Luna in Vergine vi aiuta a inventare un nuovo affare. Infine, Giove vi rende forti nel campo della fortuna.

Gemelli – In questa giornata c’è una lieve caduta di ottimismo a causa della Luna in Vergine opposta a Mercurio. C’è agitazione nei rapporti stretti e vi manca la lucidità per trattare gli affari davvero importanti. Casa e collaborazioni richiedono maggiore riflessione. Ascoltate ciò che hanno da dire gli altri e poi domani date una risposta. Attenzione alle gambe e agli strappi muscolari, Marte aggressivo con tutti.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Lasciate perdere le competizioni e le gare, e concentratevi solo sul vostro progetto. Grazie a Mercurio positivo, il campo economico non delude. Urano abbraccia tutto il settore professionale-imprenditoriale. Incontri eccellenti, da lontano arrivano notizie inaspettate.

Leone – Il Sole è in opposizione e i frequenti cambiamenti climatici vi rendono particolarmente sensibili. Tenete sotto osservazione le vie respiratorie, ossa, gambe, disturbi cronici. In questa giornata la Luna si dirige al settore finanziario, molto promettente. Qualche speranza per il vostro cuore innamorato e incompreso.

Vergine – Luna nel segno conferma qualche successo. Avete tante possibilità, che gli altri considererebbero superlative ma forse per voi sono sono sufficienti. Invece no, sono davvero superlative. Per la vita sentimentale ci sono tanti transiti stimolanti, Marte è molto vicino al Capricorno e vi spinge a uscire allo scoperto.

Previsioni di martedì 11 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Domani la Luna transita nel vostro segno. Approfittate di questa giornata per regalarvi una pausa, avete un disperato bisogno di relax fisico e di ritrovare la spensieratezza. Questa pausa salutare non toglie nulla alla vostra produttività. Ciò che scarseggia è l’amore, poiché viene sempre rimandato.

Scorpione – La famiglia continua a sfruttarvi ma ormai ci avete fatto il callo e in fondo la cosa vi fa anche piacere. Siete un segno masochista, date via i soldi senza problemi ma fa bene Luna in Venere a bacchettarvi e a consigliarvi di risparmiare. Giove-Mercurio crea un incontro utile per la vostra carriera. Magari da questo incontro potrebbe nascere una nuova e inaspettata storia d’amore.

Sagittario – In questa giornata di martedì dovete essere molto cauti nella salute. Luna in Vergine quadra Marte e si oppone a Mercurio-Nettuno, per questo motivo il richiamo su medicina e farmaci è molto forte. L’influsso riguarda tutti i segni zodiacali, ma voi siete molto sensibili all’umidità. Marte positivo vi fa compagnia per altri cinque giorni, e risveglia la passione e i suoi derivati: gelosia, possessività, capricci, sfide.

L’oroscopo di Branko dell’11 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questo mese di febbraio è positivo per il vostro successo professionale, lavorativo, affari, studio, ricerche, collaborazioni. Con Luna in Vergine dovete dare il massimo. Giove, Saturno, Plutone in trigono diretto con Luna favoriscono le iniziative domestiche, coniugali. Infine, aiutano i single a trovare l’amore.

Acquario – La vostra vita di coppia è calda, piacevole e utile. I contatti con le amicizie sono gratificanti, qualcuna potrebbe trasformarsi in amore. Venere e Marte, Ariete e Sagittario riscaldano anche il matrimonio e i legami di vecchia data. Le coppie davvero innamorate possono già programmare il matrimonio.

Pesci – Siete sotto attacco ma avete una doppia forza per resistere a tutti gli attacchi. C’è una confortante notizia: Marte perde la sua aggressività e si avvicina a Capricorno. Questo segno manda anche in questa giornata fortuna nel campo finanziario e gioia nelle amicizie. L’oroscopo di Branko sconsiglia di rimandare il controllo medico, sarete più tranquilli.