Avete mai visto la sorella di Morgan? Ecco Roberta, una musicista molto conosciuta [FOTO]

La squalifica di Morgan al Festival di Sanremo 2020

La 70esima edizione del Festival di Sanremo verrà ricordato anche per la squalifica del duo composto da Morgan e Bugo. Marco Castoldi per vendicarsi della sera precedente, quella dedicata alle Cover, ha deciso di cambiare il testo del loro brano inveendosi contro il collega.

A quel punto Bugo ha lasciato il palco dell’Ariston e dietro le quinte ci sarebbero stati degli spintoni e sputi. Nonostante il suo essere estroso l’ex marito di Asia Argento è un grande musicista. Ma non è l’unico della sua famiglia, infatti la sorella Roberta ha preso la stessa strada. Andiamo a conoscerla più da vicino.

Chi è Roberta Castoldi?

Per chi non lo sapesse Morgan ha una sorella più piccola di lui che si chiama Roberta Castoldi. Quest’ultima è una famosa violoncellista italiana. Come Marco anche lei è di Monza ed ha studiato violoncello prima presso il Liceo Musicale Appiani del suo comune e successivamente presso l’Accademia Internazionale della Musica del capoluogo lombardo.

La donna è riuscita a trovare una sua dimensione nel panorama musicale grazie alla sua bravura. In questi anni ha collaborato con numerosi artisti come gli Afterhours, Cristina Donà, ma anche Delta V e i Verdena. Ovviamente non poteva mancare la collaborazione tra i due fratelli, infatti Morgan le ha chiesto di lavorare insieme come strumentista e vocalist ad alcuni suoi pezzi. (Continua dopo la foto)

La sorella di Morgan è un’artista a 360 gradi

A quanto pare Roberta Castoldi è un’artista e una studiosa poliedrica. La sorella più piccola di Morgan, infatti, ha una laurea in Filosofia all’Università degli Studi del capoluogo lombardo. Inoltre ha anche conseguito un Dottorato di Ricerca in Filosofia e Scienze Cognitive.

Da qualche tempo la donna lavora presso il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. Ma il talento della Castoldi non è terminato qui, infatti è pure una bravissima poetessa e le sue opere sono state pubblicate in delle riviste molto conosciute.