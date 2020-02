Silvia Toffanin e Pier Silvio, niente da fare: duro colpo per la regina di Verissimo

Da circa 20 anni, ormai, i fan sperano nel coronamento finale di una favola d’amore moderna in piena regola e sognano che Pier Silvio Berlusconi chieda finalmente la mano della sua bella, la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin.

Un passo che però non è stato ancora compiuto e pare quasi essere, al momento, un lontano miraggio. Ma perchè il Vice Presidente Mediaset è restio a convolare a nozze?

Pier Silvio Berlusconi non ha mai chiesto in sposa Silvia Toffanin

In realtà, non molto tempo fa, il rampollo di casa Berlusconi ha palesemente confessato in un’intervista di essere molto impegnato con il lavoro e di voler prorogare questo impegno. Ma d’altronde questo non sembra essere un problema, ed effettivamente non lo è mai stato, per la bellissima giornalista di Verissimo.

La 38enne, infatti, ha sempre dichiarato di non essere legata al vincolo del matrimonio e di sentirsi ugualmente moglie, nonostante non abbia una fede al dito. Silvia con Pier Silvio ha avuto due splendidi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, e i mancati fiori d'arancio non hanno mai rappresentato un problema alla costruzione della famiglia.

Silvia Toffanin sceglie la famiglia

Bellissima, elegante e professionale, Silvia Toffanin è entrata a pieno titolo nel cuore dei milioni di telespettatori che ormai da anni seguono fedelissimo il suo Verissimo, in onda ogni sabato su Canale 5. Il talk show, macina consensi e successi e questo è sicuramente dovuto anche alla sua conduzione pacata, serie, ma mai noiosa, che tanto piace al pubblico.

A Silvia, recentemente, come da lei stesso dichiarato, le sono stati proposti dei programmi in prima serata, pare la conduzione, secondo rumors di Amici Celebrities, ma lei ha gentilmente rifiutato l’offerta.

Il motivo? Non avrebbe avuto più abbastanza tempo per dedicarsi ai suoi bambini (ma anche alla conduzione del suo programma storico). Per questo ha scelto di curare solo il programma Verissimo, che l’ha consacrata al successo, e di godersi quanto più tempo possibile i suoi piccoli. Una scelta condivisibile che è stata supportata anche da Pier Silvio.