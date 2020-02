Grande Fratello VIP, chi sono i nominati fino al 14 febbraio?

Ieri 10 febbraio è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello VIP. Come sempre avviene al termine sono state fatte le nominations che hanno eletto i 2 concorrenti che si sfideranno al televoto fino al 14 febbraio.

Grande Fratello VIP, le nominations dei preferiti

Come ogni settimana, i concorrenti hanno votato per scegliere i preferiti della casa. Nella serata del 10 febbraio, questi sono in tutto 6. Si tratta di 3 uomini e 3 donne che, in qualità di preferiti, saranno immuni dalle nominations e non potranno, dunque, essere votati.

Si tratta di Clizia, Adriana, Fernanda, Antonio, Paolo e Andrea Montovoli. Le nominations di questi concorrenti verranno effettuati nel segreto del confessionale. Nel dettaglio, Andrea Montovoli nomina Licia perché non vi ha parlato molto, Fernanda nomina Serena perché non ha gradito le espressioni della ragazza verso il fratello di Pago e anche Clizia vota Serena perché ha espresso il desiderio di uscire.

Paolo vota Licia perché non ci ha parlato molto, Adriana vota Serena dal momento che sarebbe meglio per Pago affrontare da solo questo percorso e Antonio vota Pago perché reputa che “nella vita bisogna essere uomini senza ascoltare i familiari”.

Le nominations palesi del resto della casa

Gli altri 10 concorrenti del Grande Fratello VIP hanno fatto palesemente le nominations in sala LED. In questo caso, Licia ha votato Aristide, Pago ha votato Licia ed è stato, a sua volta, votato da Fabio che “glielo doveva”.

Serena vota Fabio ma viene votata da 2 concorrenti, Andrea Denver (che non ha apprezzato i comportamenti verso i familiari di Pago) e Patrick (che non la conosce bene). Per il resto, Antonella vota Barbara Alberti, Aristide vota Patrick, Paola vota Fabio. Dato l’abbandono di Barbara Alberti, Antonella è chiamata a fare un nuovo nome e fa quello di Serena dato che “la storia con Pago si deve risolvere lontana dallo show”.

I nominati fino al 14 febbraio

In nomination, sommando i voti degli immuni a quelli dei preferiti, finiscono Serena e Licia, rispettivamente con 6 e 3 voti. Chi, tra loro, riceverà meno voti da casa non uscirà venerdì dalla casa ma andrà “di diritto” in nomination fino alla prossima puntata.