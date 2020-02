Nina Moric, Carlos racconta la sua versione dei fatti: “Favoloso mi ha picchiato” (FOTO)

Da poche ore sono divenuti virali sul web alcuni video nei quali Nina Moric ha fatto parlare suo figlio Carlos in merito a quanto accaduto a Live Non è la D’Urso. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, la showgirl non è riuscita pienamente ad esprimersi, sta di fatto che la conduttrice è stata costretta ad interromperla più volte.

Per tale ragione, la donna ha deciso di far parlare direttamente suo figlio nella speranza che venga messa la parola fine a tutta questa storia. Dopo tali clip, è stata la Moric a parlare e nel suo video si è duramente sfogata anche contro Barbara D’Urso.

Le parole di Carlos su IG Stories

Continua ad aleggiare il mistero attorno al caso Nina contro Luigi. Ciascuno dei due sta portando avanti una versione completamente differente dei fatti relativi alle presunte violenze subite dalla showgirl.

Quest’ultima ha asserito che Favoloso l’abbia picchiata più volte ed abbia coinvolto nella sua violenza anche il piccolo Carlos, mentre Luigi ha affermato di essersi semplicemente limitato a impedire la sua ex dal compiere autolesionismo.

Domenica scorsa, però, la D’Urso ha dato opportunità a Nina Moric di chiarire la sua posizione, ma la donna non è stata molto in grado, così ha deciso di dare la parola a Carlos. Il figlio avuto con Corona, infatti, ha registrato alcune IG Stories nelle quali ha spiegato che sua mamma ha realmente subito violenze da parte di Favoloso. Inoltre, ha aggiunto di essere stato anche lui vittima di un’aggressione da parte dell’ex di sua madre.

Nina Moric contro Barbara D’Urso

Nei contenuti presenti sul profilo di Nina Moric, Carlos è apparso parecchio turbato e imbarazzato. In ogni caso, ha voluto prendere la parola per difendere sua madre che, dopo l’ospitata a Canale 5, pare abbia compromesso la sua posizione. Dopo le dichiarazioni del giovane, è intervenuta la diretta interessata, la quale ha attaccato anche Barbara D’Urso. In particolar modo, ha detto di non capire per quale ragione la conduttrice l’abbia invitata se poi non le ha permesso di replicare.

Durante l’intervista, infatti, dato che l’ex di Corona continuava a farfugliare e a dire cose incomprensibili per i telespettatori, la padrona di casa l’ha interrotta. Nina, però, ha interpretato questo gesto come una mancanza di tatto nei suoi confronti. Per questo motivo, ha deciso che non accetterà mai più nessuna ospitata in tv.