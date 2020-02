Avete mai visto la cognata di Gigi D’Alessio? Ecco Silvia, bella come la sorella Anna Tatangelo [FOTO]

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono in crisi?

Nelle ultime settimane Anna Tatangelo è finita ancora una volta al centro del gossip per un’indiscrezione bomba lanciata da un noto settimanale. Sembrerebbe che la cantante di Sora e Gigi D’Alessio sarebbero ancora una volta in crisi.

Ovviamente entrambe le parti mantengono il silenzio a riguarda, tuttavia non sono arrivate nemmeno delle smentite. Nel frattempo l’artista frusinate continua ad incantare i suoi numerosi follower con degli scatti seducenti su Instagram. Anna è un vero schianto, ma da chi avrà preso? Andiamo a vedere.

La cantante frusinate e l’amore per la sua famiglia

Anna Tatangelo è di una bellezza sopraffina. Sicuramente l’avrà ereditata da mamma Palmira che l’abbiamo conosciuta grazie a degli scatti che la figlia posta su Instagram. Ma non è l’unica della famiglia ad avere un fascino come poche.

Per chi non lo sapesse la compagna di Gigi D’Alessio ha una sorella, Silvia, anch’essa uno schianto. I follower hanno avuto modo di conoscere le due donne durante le feste natalizie, quando la madre del piccolo Andrea ha deciso di trascorrerle con loro.

Ecco Silvia, la sorella di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha voluto trascorrere il Santo Natale in famiglia, in particolare con la madre Palmira e la sorella Silvia. Negli scatti postati su IG non si vede il compagno Gigi D’Alessio, per caso sono davvero in crisi? Le tre donne si sono fatte scattare una foto sul divano dell’abitazione, mostrandosi spensierate e rilassate. Infatti appaiono abbracciate e sorridono a favore di camera.

I seguaci, però, sin da subito hanno notato una somiglianza incredibile della cantante di Sora alla madre e a Silvia. Le tre donne della famiglia Tatangelo hanno gli stesso taglio degli occhi e un sorriso identico. Ma non è finita qui, l’artista frusinate ha postato lo scatto sul social network facendo una commovente dedica alle due familiari. Ecco il post in questione che è diventata immediatamente virale che ha ricevuto migliaia di mi piace e commenti positivi: