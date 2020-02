GF VIP, Antonella Elia incontra il fidanzato, Signorini s’infuria: “Chiamate i carabinieri”

La puntata di ieri del GF VIP è stata davvero scoppiettante, tra i vari avvenimenti, a destare particolare scompiglio è stato l’incontro tra Antonella Elia e il fidanzato. Pietro Delle Piane, infatti, ha incontrato la sua donna per rassicurarla in merito al presunto tradimento trapelato in questi giorni.

Dopo un primo momento di scontro, i due sono riusciti a comprendersi e a scambiarsi un altro bacio lunghissimo. Il loro comportamento, però, ha fatto perdere le staffe al conduttore, che ad un certo punto si è buttato addirittura per terra al centro dello studio.

Il confronto tra Antonella Elia e il fidanzato

Nel corso della puntata di ieri del GF VIP Alfonso Signorini ha dato la possibilità al fidanzato di Antonella Elia di chiarire la sua posizione. A seguito dell’ospitata da Barbara D’Urso, durante la quale Pietro si è sottoposto alla macchina della verità, la sua posizione si è compromessa. Da tale test, infatti, è emerso che l’uomo avrebbe tradito la sua compagna. La showgirl è stata messa al corrente di quanto accaduto e la reazione è stata scoppiettante.

La donna, infatti, ha messo sotto torchio il suo compagno riempendolo di domande. Delle Piane, però, ha risposto a tutto chiarendo di aver incontrato la sua ex solo per questioni lavorative e negando di averla baciata. Dopo un piccolo dibattito, i due si sono scambiati un bacio appassionato. Nel vedere tale scena ripetersi per la seconda volta, Signorini non ce l’ha più fatta e di è sdraiato sul pavimento. (Clicca qui per il video)

La sfuriata di Signorini al GF VIP

Tutti i presenti in studio hanno innalzato un coro in suo favore. In seguito, il conduttore si è sollevato e poi ha esortato i due giovani a staccarsi. Le sue parole, però, sono risultate vane, al punto che il padrone di casa ha perso le staffe ed ha gridato di chiamare i carabinieri per interrompere quel momento. Anche questa minaccia, però, non è servita a farsi ascoltare da Antonella Elia e dal suo fidanzato al GF VIP.

Per tale ragione, Alfonso ha detto alla donna che le avrebbe dato una pesante penalità sul cibo della settimana se non avesse subito eseguito le sue indicazioni. Solo in quel momento la concorrente si è decisa a prendere in considerazione le parole del suo interlocutore.