GF Vip, Pago si sfoga nella notte contro la produzione: ‘Pezzi di m****’

Pago nella notte ha avuto uno sfogo molto particolare. Ecco di che cosa si tratta

Grande Fratello Vip: furioso litigio tra Pago e Serena

Nella decima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha fatto entrare nella Casa Pedro, il fratello di Pago. L’uomo ha chiaramente detto che è opinione comune il fatto che Serena sia stata egoista ad entrare e a “rovinargli” il percorso nel reality.

Infatti, da quando è entrata, Pago pensa solo a lei, sta sempre con lei e si è spento. Poi ha detto a Pago che Serena, prima di entrare, ha lasciato dei like ad Alessandro Graziani (il tentatore di Temptation Island Vip) di cattivo gusto.

Ovviamente questo ha scatenato un litigio tra Serena e Pago. Se lui era infastidito da quello che aveva saputo e ha detto che a Serena manca una certa sensibilità, lei ha iniziato a insultare lui e il fratello usando parolacce a non finire. Ci sono state urla e accuse.

Lo sfogo di Pago nella notte

Dopo il furioso litigio Pago in diretta ha detto che ha esagerato e che non doveva infastidirsi per una cosa da poco come un like. Ha chiesto anche scusa a Serena mentre lei era molto compiaciuta del gesto. Tutti, però, compreso Alfonso Signorini sono andati contro l’ex tronista trovando fuori luogo il suo comportamento.

Nella notte, dopo la puntata, Pago, mentre andava a cambiarsi, ha detto una frase molto particolare: “Non possono distruggere tutto così, pezzi di m***, sti bast**i“. Non solo, ma successivamente ha raggiunto Serena e le ha detto che se lo sentiva che succedeva una cosa del genere, ovvero che avrebbero trovato un modo per farli litigare e allontanarli.

Per molti utenti del web questo sfogo e queste frasi sono rivolte alla produzione del Grande Fratello Vip. Voi che cosa ne pensate? Chi sono queste persone che vogliono far litigare per forza Pago e Serena?

La delusione del figlio

Intanto Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, ha fatto sapere pubblicamente che il loro bambino, Nicola, è rimasto molto deluso dell’ingresso di Serena nella Casa. Lui ha deciso di non guardare più il papà in televisione perché se doveva esserci una sorpresa doveva essere lui e non Serena.

Tuttavia, Miriana, che doveva entrare per un confronto, forse per comunicargli queste cose, ha deciso all’ultimo di non farlo. Incontro solamente rimandato? Non rimane che attendere le prossime puntate del Grande Fratello Vip.