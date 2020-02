GF VIP, Pago sbrocca contro gli autori dopo la lite con Serena: “Pezzi di me…” (VIDEO)

Ieri, al GF VIP la storia tra Pago e Serena è stata messa a dura prova dall’ingresso del fratello del cantante. Quest’ultimo ha informato il suo consanguineo dell’esistenza di alcuni like che la Enardu ha messo al tentatore Alessandro prima di entrare in casa. Si tratta sicuramente di un gesto banale che, tuttavia, si sarebbe potuto evitare secondo molti considerando quanto il concorrente ci abbia sofferto.

Ad ogni modo, dopo la scoperta di quanto accaduto, Pago ha avuto una reazione alquanto strana. In un primo momento se l’è presa con la sua fidanzata. In seguito, però, dopo che lei si è mostrata parecchio spazientita, ha attaccato gli autori del GF VIP.

La lite tra Pago e Serena

La lite tra Serena e Pago avvenuta ieri sera al GF VIP è divenuta virale. A catturare maggiormente l’attenzione dei telespettatori, però, è stato l’atteggiamento assunto dalla ragazza.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, invece di scusarsi con il suo fidanzato per la mancanza di tatto avuta, non ha fatto altro che attaccarlo accusandolo di non averla difesa dalle accuse di suo fratello. La giovane, inoltre, ha anche pesantemente attaccato il cognato dandogli dell’ignorante e della persona davvero molto piccola umanamente.

In seguito a questa sfuriata, Pago ha cambiato completamente atteggiamento ed ha addirittura chiesto lui scusa a Serena per non essere intervenuto in sua difesa. Tutti i presenti in studio, compreso il conduttore, ovviamente, non hanno compreso il suo comportamento e gli hanno fatto notare di non essere affatto nella posizione di doversi far perdonare qualcosa, anzi.

Lo sfogo di Pacifico contro il GF VIP

Il concorrente, però, è rimasto cos’ male per quanto accaduto, al punto da avere un duro sfogo contro gli autori. Durante un fuori onda, infatti, Pago ha inveito contro il GF VIP accusando tutti di aver messo in scena questo teatrino solo per far sì che litigasse con la sua fidanzata. Le parole e i toni adoperati dal ragazzo sono stati davvero molto aspri, al punto che il pubblico si sta chiedendo se non venga preso qualche provvedimento nei suoi confronti.

In ogni caso, su Twitter gli utenti si sono sbizzarriti con commenti e attacchi velenosissimi contro Serena. Secondo la maggior parte delle persone, dunque, è una di quelle classiche donne in grado di porre il proprio uomo contro la famiglia. Sarà davvero così?