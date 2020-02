‘Gemma Galgani sta mentendo…’: la dama avvistata con uomo, scandalo a Uomini e Donne

Che Gemma Galgani sia la dama più discussa del parterre di Uomini e Donne non ci sono dubbi. Da tempo, ormai si parla di una sua ‘doppia vita’ all’interno del programma e del fatto che stia prendendo in giro tutti.

Più volte, in diverse segnalazioni la signora di Tornino è stata accusata di avere un uomo fuori da Uomini e Donne e che la sua presenza all’interno del parterre sia solo una facciata. Ma cosa è accaduto adesso?

Gemma Galgani avvistata con un uomo lontana dalle telecamere

Gemma con i suoi teatrini amorosi riesci a portare grandi ascolti al dating show di Maria, tanto che il trono over negli ultimi anni ha sperato di gran lunga lo share del trono classico. Il suo percorso è sempre stato caratterizzato dalla conoscenza con uomini che si sono mostrati all’inizio ben disposti e poi poco affidabili. Che abbia scelto di guardare anche fuori dal programma? Sembrerebbe proprio di si.

La Galgani, infatti, più volte è stata avvistata con un uomo di mezza età a Torino. Secondo alcune indiscrezioni, il cavaliere che non fa assolutamente parte di uomini e Donne sarebbe un ristoratore e la dama più volte è stata avvistata nel suo locale, addirittura dietro la cassa.

Il fatto che non riesca a trovare la sua anima gemella all’interno del parterre desta non pochi sospetti e questa segnalazione sembra non lasciare dubbi. Per ora nessuno sa se il pettegolezzo sia veritiero o meno e non resta altro che aspettare.

Nuovo scandalo al trono over

Negli ultimi mesi i protagonisti del trono over sono continuamente al centro di polemiche. Dopo Luis Ciano e Armando Incarnato, i dubbi si stanno concentrando di nuovo su Gemma Galgani. La prima a mettere in dubbio la buona fede della dama è proprio Tina Cipollari, sua acerrima nemica.

L’opinionista ormai non crede più alle sue buone intenzioni e più volte le ha fatto notare i suoi comportamenti. Secondo la vamp, la torinese è ancora nel programma solo per visibilità e per mettersi in mostra. Chi avrà ragione?