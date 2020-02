Annalisa Scarrone in versione sadomaso, cinghie nere e bustino in pelle :’Manca solo il frustino’ (FOTO)

Protagonista di Sanremo 2020, la seconda classificata di Amici 10, ha fatto parlare di sé per l’esibizione con Achille Lauro, considerato il concorrente più stravagante del festival.

Annalisa Scarrone prima di salire sul palco ha condiviso sul social le immagini del dietro le quinte, facendo impazzire i followers con l’outfit scelto per la serata delle cover. Un look deciso, eccentrico e dalla versione un pò sadomaso. Vediamo nei dettagli come si è vestita.

Annalisa Scarrone e il suo look da paura all’Ariston

Tailleur nero e scarpe dal tacco altissimo, Annalisa Scarrone ha scatenato i social prima di salire sul palco dell’Ariston. Un look molto diverso dalla sua persona e dal suo modo di essere, sempre delicato e perfetto. Seduta in modo ‘aggressivo’, l’ex allieva di Amici ha sfoggiato tutto il suo fascino e la sua sensualità mandando in crisi i follower.

Delle cinghie nere nella scollatura mettono in evidenza il decolleté e una cintura in pelle racchiude il punto vita arricchita da fibbie e zip. Un outfit prettamente sadomaso secondo alcuni utenti che non hanno risparmiato avances e complimenti. (Continua dopo il post)

L’esibizione a Sanremo con Achille Lauro

Annalisa Scarrone e Achille Lauro sono stati tra i protagonisti della terza serata del festival di Sanremo 2020. La coppia si è esibita con un brano di Mia Martini ‘Gli uomini non cambiano’ e hanno incantato il pubblico con la loro performance. L’artista di “Rolls Royce” ha fatto il suo ingresso vestito da David Bowie ottenendo nuovamente grandi consensi sia sui social che da parte della critica.

La giovane ha accolto il collega seduta al centro del palco. Al termine della serata, Annalisa ha ringraziato Achille per il duetto con un post su Instagram. L’ex allieva di Maria De Filippi ha un profilo che conta più di 1.300.000 di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra concerti, viaggi e momenti di relax. La Scarrone ha mostrato grande entusiasmo e sopratutto tanta stima per Lauro spiegando attraverso un messaggio quanto si sia divertita ed emozionata durante l’esibizione.