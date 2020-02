Miriana Trevisan si scaglia contro Serena Enardu: ‘Mio figlio non deve assistere ad attacchi del genere’

Miriana Trevisan, ospite a Mattino Cinque, ha attaccato Serena Enardu. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: tutti contro Serena Enardu

Lunedì 10 febbraio, in occasione della decima puntata del Grande Fratello Vip, Pedro, il fratello di Pago, è entrato nella Casa. L’uomo ha detto al cantautore che stava facendo un percorso bellissimo nel reality fino a quando è entrata Serena. Adesso sta solo con lei, si è spento, e la sua famiglia non approva.

Serena, secondo loro, è stata molto egoista. Inoltre, ha detto che lei, prima di entrare nella Casa come concorrente, ha messo dei like su Instagram a delle foto di Alessandro Graziani, il tentatore di Temptation Island Vip che li ha divisi. Pedro ha detto chiaramente che i “mi piace” della Enardu non sono sulle foto di Alessandro in campo mentre gioca a pallavolo, ma sulle foto più hot, diciamo così.

Serena ha iniziato ad offendere Pago dandogli della m***, a offendere Pedro, dandogli del co****ne. L’ex tronista si è rivolta in modo irrispettoso anche ad Alfonso Signorini quando cercava di farle capire che aveva un comportamento inadeguato alla situazione. Il pubblico ha fischiato anche Pago, quando ha chiesto scusa alla compagna.

Miriana Trevisan contro Serena Enardu

Il giorno dopo la decima puntata del reality, Miriana Trevisan è intervenuta a Mattino Cinque. Anche Federica Panicucci è andata contro Serena Enardu, trovando fuori luogo i like messi ad Alessandro Graziani e non capendo l’aggressività in puntata contro tutti.

Miriana, ex moglie di Pago, dal quale ha avuto Nicola, ha innanzitutto precisato che lei non è mai stata contattata dalla produzione per un confronto con Pago come era stato detto. Ma fin dall’inizio doveva entrare proprio Pedro. Secondo Miriana, se il fratello ha fatto un gesto del genere, persona molto riservata, molto delicata, dev’esserci qualcosa che tutti gli altri non sanno.

Secondo lei, Pago sta pagando molte conseguenze per colpa di Serena. L’attacco e le offese alla famiglia di Pago da parte dell’ex tronista le ha trovate davvero di poco gusto, così come il like al tentatore che Pago ha dovuto vedere per settimane tra le braccia della sua compagna.

Miriana aveva consigliato a Pago di tornare con lei se l’amava, ma pensava che lei fosse onesta e corretta. A quelle condizioni, dopo un comportamento del genere, ha cambiato idea. Miriana non vuole assolutamente che suo figlio debba assistere agli attacchi di Serena verso la sua famiglia.