“Ma è pazzo…?”, mezza nuda ad Avanti un altro!: Paolo Bonolis rimprovera Luca Laurenti

Nuova gag ad Avanti un altro!, il game show di Canale 5

Continua la programmazione di Avanti un altro!, il game show del preserali di Canale 5. Non è soltanto un quiz televisivo ma un vero e proprio varietà. Inoltre al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti si possono vedere delle bellezze rare come: Francesca Brambilla, la Bona Sorte, Claudia Ruggeri, Miss Claudia e la meravigliosa Sara Croce, ovvero la Bonas.

E proprio quest’ultima ieri sera è stata la protagonista di una divertente gag tra il valletto, il conduttore romano e il Maestro. Il musicista si è accorto che il valletto di turno lanciava degli sguardi maliziosi nei confronti dell’ex Madre Natura, quindi il marito di Sonia Bruganelli ha deciso di bendarlo. Ma prima di farlo il padrone di casa ha gridato: “Ma dove va? Ma è pazzo?!”.

Paolo Bonolis rimprovera la Bonas Sara Croce

Nel game show Avanti un altro! Paolo Bonolis è riuscito a intrattenere ancora una volta il numerosi telespettatori di Canale 5, e il pubblico presente nello studio 1 dell’Elios in Roma. In che modo? Il conduttore ha trovato la grazie complicità del timidissimo concorrente che si è trovato davanti la bellissima Bonas Sara Croce.

Quando il Maestro Luca Laurenti ha fatto notare al suo collega ed amico come il valletto la spogliasse con gli occhi, il marito della Bruganelli lo ha bendato e, riferendosi alla modella, ha detto “E pure lei, però!”, Il motivo? L’ex Madre Natura è giunta in studio praticamente seminuda lasciando tutti a bocca aperta.

Il siparietto ad Avanti un altro! tra Paolo Bonolis e il concorrente

Il giovanissimo concorrente di Avanti un altro! trovandosi davanti la meravigliosa arrivare la Bonas è rimasto pietrificato. A quel punto Paolo Bonolis ha colto preso la palla al balzo per ironizzare con lui.

In pratica il padrone di casa gli ha detto: “Ora ti sentirai pervadere da una sensazione, ma rimani concentrato. Tutto quello che senti crescere in te, ignoralo”. Più volte gli ha consigliato di rimanere concentrato nonostante la presenza di Sara Croce che, con la sua mise ha mandato in tilt i presenti.