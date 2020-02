Flavio Insinna senza parole, clamoroso record a L’Eredità: ecco cosa è successo

La campionessa de L’Eredità Benedetta raggiunge un record stagionale

Prosegue senza sosta la marcia di Benedetta da Modena, la campionessa de L’Eredità, lo storico game show del preserale della prima rete Rai. La donna che è laureata di Culture Letterarie Europee, nella puntata di domenica era riuscita a vincere un montepremi superiore a 12 mila euro.

In più è la prima campionessa che nell’attuale edizione, la 18esima, a confermare il titolo per sette appuntamenti consecutivi. Ieri sera, lunedì 10 febbraio 2020 la signora per l’ottava volta, si è presentata al gioco finale de La Ghigliottina per portarsi a casa una bella somma, ovvero 210 mila euro. La bravura della signora ha lasciato a bocca aperta il padrone di casa Flavio Insinna.

Il bonus in caso di perdita

La pluri-campionessa Benedetta di Modena, nel gioco La Ghigliottina durante la scelta delle parole è stata costretta a dimezzare ben tre volte il montepremi iniziale di 210 mila euro. Infatti da quello potenziale iniziale si è ritrovata con 26.250 euro. L’emiliana ha cercato di collegare con un vocabolo Voce, Scorrere, Capo, Locale e Desideri.

La campionessa de L’Eredità, però, non ha scritto la parola esatta, Lista, ma questa sera a partire dalle 18:45 potrà usufruire della ‘vita extra’, un particolare bonus che si ottiene grazie alle sette vittorie consecutive. Nel caso in cui la donna non riesca ad approdare al Triello, potrà comunque tornare nell’appuntamento del giorno seguente.

Gli ascolti tv de L’Eredità di ieri, lunedì 10 febbraio 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 4.003.000 spettatori (23%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.918.000 spettatori (27.8%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.559.000 spettatori (15.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.137.000 spettatori (20%).

Per l’ennesima volta il conduttore capitolino Flavio Insinna col suo quiz tv ha battuto la coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ricordiamo che il game show della rete ammiraglia Mediaset continuerà ad andare in onda fino alla fine di aprile per poi passare la linea nuovamente a Caduta Libera col pavese Gerry Scotti.