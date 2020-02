Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaglia e Paolo Ciavarro in piscina: le effusioni sono bollenti (VIDEO)

Sale la temperatura nella casa del Grande Fratello Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip sembra proprio che la temperatura si è alzata. Clizia Incorvaglia e Paolo Ciavarro si sono lasciati andare proprio poche ore fa a delle effusioni davanti alle telecamere che almeno per ora stanno dividendo il web.

La coppia ha deciso di viversi a pieno senza temere critiche ed insulti. Subito dopo la diretta, i due si sono tuffati in piscina e si sono scambiati numerosi baci appassionati. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Clizia e Paolo si lasciando andare in piscina

E’ ormai scoppiata la passione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due dopo che si sono scambiati un lungo bacio appassionato sulla sedia a sdraio pochi giorni fa, nelle ultime ore hanno davvero ‘esagerato’ secondo alcuni utenti. Come dimostrano le telecamere della casa più spiata d’Italia, la coppia dopo la diretta del 10 Febbraio, ha cenato insieme agli altri inquilini e subito dopo si è tuffata in piscina, dove la temperatura è decisamente salita.

Paolo e Clizia hanno deciso di non limitarsi dopo essere venuti allo scoperto e vogliono vivere a pieno questo flirt nato da pochissimo. Completamente immersi nell’acqua, l’ex moglie del cantante de Le Vibrazioni e il figlio di Eleonora Giorgi, hanno dato vita ad un siparietto bollente lasciandosi andare del tutto. (Continua dopo il post)

Altro bacio per la coppia

Per ora non si sa ancora se si tratta di amore o semplice passione ma sembra che la coppia sia davvero presa l’uno per l’altra. Clizia Incorvaglia che solo pochi giorni fa piangeva ancora per via dell’ex marito, pare abbia accantonato definitivamente la storia con Francesco Sarcina.

Nonostante il corteggiamento di Antonio Zechila nella casa del Grande Fratello Vip, alla fine la giovane si è buttata fra le braccia di Paolo Ciavarro. Il ragazzo è stato descritto da tutti i coinquilini come educato e maturo. L’unica cosa certa è che la coppia, almeno per ora, piace moltissimo al pubblico a casa, al conduttore del Gf Vip 4 e agli concorrenti.