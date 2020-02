“Che figuraccia…”: Striscia la Notizia incastra Mara Venier, gelo in studio [FOTO]

Clamorosa gaffe di Mara Venier a Domenica In

Come di tradizione dopo le cinque serate dedicate al Festival di Sanremo, quest’anno la 70esima edizione, il giorno seguente Domenica In va in diretta dal Teatro Ariston. A cospetto di Mara Venier si sono presentati quasi tutti i Big che hanno gareggiato alla kermesse canora.

Tutti tranne Morgan per la lite con Bugo ed Elettra Lamborghini che se le è data a gambe per la presenza di Selvaggia Lucarelli. Ma durante la presentazione del vincitore della manifestazione la conduttrice veneziana ha commesso una gaffe clamorosa. Ovviamente Striscia la Notizia si è occupato dell’intera vicenda.

Striscia la Notizia mostra le varie gaffe di Sanremo 2020

Nuovo affondo da parte di Striscia la Notizia nei confronti della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Infatti dopo la possibile squalifica di Riki e la votazione dell’orchestra fatta di pomeriggio e spacciata per la sera, il tg satirico si è occupata di Mara Venier. Quest’ultima dopo aver fatto da valletta la quarta sera al fianco di Amadeus, poi ha presentato Domenica In dal Teatro Ariston.

Domanda retorica. Nella puntata del programma di Antonio Ricci andata in onda lunedì 10 febbraio 2020, i telespettatori hanno visto una specie di commiato alla manifestazione canora. Si tratta di un servizio nel corso del quale venivano raccolti tutti gli strafalcioni e tutte le gaffe fatte nelle cinque serate del Festival di Sanremo.

Mara Venier dimentica il nome del vincitore di Sanremo 2020

Nel filmato realizzato da Striscia la Notizia è possibile vedere il Presidente della Rai, Marcello Foa che si fa distrarre dal lato B semi nudo dell’ereditiera Elettra Lamborghini nel corso della sua performance del sabato.

Ma, in particolare, è stati riproposto il momento, abbastanza clamoroso, in cui la conduttrice veneta Mara Venier, durante l’appuntamento speciale di Domenica In in onda su Rai Uno, si è dimenticata il nome del trionfatore di Sanremo, ossia ovvero. La moglie di Nicola Carraro scherzava oppure ha avuto veramente un vuoto di memoria? Ecco la foto del momento appena citato: