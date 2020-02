Grande Fratello Vip: Clizia e Paolo, momenti di passione in piscina

Clizia e Paolo, dopo la puntata, si sono lasciati andare alla passione mentre facevano il bagno in piscina

Grande Fratello Vip: Clizia e Paolo si fanno travolgere di nuovo dalla passione

Alcuni giorni fa tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è scattato un bacio molto romantico e passionale in giardino di notte sotto la luna piena. Alfonso Signorini, nella decima puntata del Grande Fratello Vip, ne ha parlato con loro stando bene attento a quali termini usare. I due concorrenti erano davvero molto imbarazzati dopo il video del loro bacio mostrato in prima serata così davanti a tutti.

Tuttavia, questo non li ha fermati dal proseguire nella loro “conoscenza”. Infatti, il giorno dopo la puntata, i due si sono lasciati andare ad un momento molto passionale. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo.

La passione in piscina

Il giorno dopo la puntata Paolo e Clizia hanno fatto il bagno in piscina da soli. Ad un certo punto Paolo ha preso Clizia e, appoggiati al bordo della piscina, si sono lasciati andare a sguardi, baci ed effusioni molto passionali.

Dopo una passeggiata nell’acqua Paolo ha preso di nuovo Clizia in braccio e si sono baciati appassionatamente per un bel po’. Poi, Paolo, imbarazzato ed evidentemente eccitato, l’ha allontanata da sé e ha dato le spalle alla telecamera che li stava riprendendo in quel momento.

Insomma, sembra che Clizia, inizialmente assalita dai sensi di colpa nei confronti della persona che stava frequentando fuori prima di entrare nella Casa, abbia deciso che cosa fare. E sembra che Paolo stia superando i suoi blocchi e la sua timidezza. Voi che cosa ne pensate di questa coppia?

Le ultime novità del GF Vip

Nella decima puntata tanto spazio è stato dedicato ai sentimenti. Non solo a Paolo e Clizia, ma anche a Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che hanno risolto i loro problemi, a Pago e Serena, che hanno invece litigato furiosamente.

Michele Cucuzza ha lasciato definitivamente il programma a seguito del televoto, mentre Barbara Alberti ha voluto ritirarsi dal reality. La nomination di questa settimana vede come protagoniste Licia Nunez e Serena Enardu ma non ci sarà un’eliminazione. La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda su Canale 5 in prima serata venerdì 14 febbraio.