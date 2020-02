Tina Cipollari coperta da Maria de Filippi: Svelato il segreto con Giorgio Manetti, nuova batosta per Gemma

Tina Cipollari e Maria De Filippi hanno mentito al pubblico?

Pochi giorni fa il settimanale ‘Nuovo’ ha lanciato un nuovo scoop. Tina Cipollari si sposa e le nozze sono molto più vicine di quello che i fan pensano.

Secondo alcune indiscrezioni la vamp di Uomini e Donne dovrebbe sposarsi a marzo e sembra che soltanto gli amici più stretti sapessero la grande notizia. Da poche ore però sta circolando anche un altra notizia bomba e riguarda la presenza di Giorgio Manetti al ricevimento. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta.

Strani segreti a Uomini e Donne

Proprio l’opinionista ha affermato che la sua cara amica Maria De Filippi le farà probabilmente da testimone. Ma il colpo di scena è assolutamente un altro. Nel giorno del fatidico si dovrebbe esserci anche Giorgio Manetti, che sembra stia organizzando il suo matrimonio. Infatti, l’ex cavaliere del trono over ha fondato la Giorgio Manetti Lifestyle con la Wedding Planner Monica Balli.

Una bella batosta per Gemma Galgani, che di sicuro non sarà invitata al ricevimento della sua ‘nemica’. Il lieto evento sarà quindi tra pochi mesi e questo spiegherebbe il motivo della sua dieta. Tina Cipollari sta perdendo molto peso e a spingerla in questo obiettivo è sopratutto la padrona di casa che sapeva del matrimonio fin dall’inizio.

Nessuna tresca con Giorgio Manetti

Tempo fa si è parlato di una presunta tresca tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti. In tanti, infatti, hanno pensato che i due stavano prendendo in giro Maria De Filippi e il pubblico, mentendo sulla loro amicizia. Tali accuse, però, non hanno mai trovato nessuna fondamenta e gli stessi interessati più volte hanno smentito il pettegolezzo.

La rivale di Gemma Galgani e il famoso gabbiano sono legati ancora oggi solo da una simpatia nata all’interno del programma. Nessun amore segreto e tanto meno nessuna relazione nascosta come hanno pensato in molti. Su alcuni blog si è addirittura letto che il matrimonio di Tina con Kikò sarebbe finito proprio per via di Manetti ma anche in questo caso il tutto è stato smentito.