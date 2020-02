“A rischio infarto…”: Sabrina Salerno esagera, la scollatura vertiginosa mostra il suo seno abbondante [FOTO]

Sabrina Salerno e l’incidente al Festival di Sanremo 2020

Qualche giorno fa i telespettatori di Rai Uno hanno avuto modo di vedere Sabrina Salerno in una delle cinque serate della 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’icona sexy degli Anni Ottanta e Novanta, però, ha avuto un piccolo incidente sexy mentre scendeva dalle famose scale del Teatro Ariston.

In pratica le si è incastrato il vestito nel tacco della scarpa avendo difficoltà a terminare la sua camminata. Per fortuna a correre in suo aiuto è stato il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus. Giorni prima della manifestazione la nota soubrette aveva lasciato tutti senza fiato per uno scatto postato su Instagram.

La soubrette genovese incanta il web

A causa delle foto ad alto tasso erotico, la bella Sabrina Salerno mette a rischio le coronarie di coloro che la seguono sui social network. Infatti la bella genovese che è tornata al Festival di Sanremo dopo ben 30 anni, da tempo allieta i follower con degli scatti decisamente sensuali.

Alcuni giorni prima alla sua partecipazione alla kermesse canora, la diva degli Anni Ottanta e Novanta ha dato l’ennesima dimostrazione di essere una bellissima donna. A quanto pare per il tempo si è fermato, infatti non dimostra minimamente di avere 50 anni. Per caso ha bevuto l’elisir della giovinezza?

Sabrina Salerno e la scollatura vertiginosa su IG: fan in delirio

Tornando alla foto postata su Instagram è possibile vedere Sabrina Salerno indossare una giacca elegante nera con sotto un top dello stesso colore. Ma la scollatura è talmente profonda che il suo décolleté generoso non riesce ad essere contenuto al suo interno.

Un mix di sensualità che ha mandato in visibilio i quasi 350 mila follower del suo account social. Ovviamente il post ha ottenuto migliaia di mi piace per non parlare dei tantissimi complimenti per la sua bellezza e forma fisica. Dopo aver ottenuto il successo in questi anni in Germania, non sarebbe l’ora di farla tornare in Italia? Ecco la foto in questione: