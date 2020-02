“È stato un compagno unico…”: Antonella Clerici in lacrime, il lutto difficile da superare

Antonella Clerici ricorda il suo cane Oliver

Dopo la sue esperienza come co-conduttrice alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, Antonella Clerici ha rilasciato una lunga intervista alla rubrica ‘Vip e animali’ del magazine Nuovo Tv. Oltre a parlare della sua nuova esperienza alla kermesse canora al fianco di Amadeus, l’ex conduttrice de La prova del cuoco ha ricordato la sua vita fuori la televisione.

Ad esempio ha menzionato il suo adorato Oliver, il labrador che è venuto a mancare esattamente un paio di anni fa, quando decise di lasciare il cooking show di Rai Uno. La donna ha detto che sostituirlo è impossibile visto che è stato il suo compagno per ben 15 anni. Ora però nella sua vita c’è Argo che glielo ha regalato due anni fa il fidanzato Vittorio Garrone. Il suo nuovo amico a quattro l’ha aiutata a superare quel lutto.

Il suo trasferimento in Piemonte con la figlia e il compagno Vittorio

Intervistata da Nuovo Tv, Antonella Clerici ha parlato anche della sua nuova vita lontano dal caos di Roma. Infatti la professionista lombarda insieme alla figlia Maelle e Vittorio Garrone vivono in una grande casa in un bosco piemontese.

Durante la chiacchierata col giornalista ha confessato che lei non potrebbe vivere senza animali. Infatti lì hanno pure dei conigli, galline, caprette, cani, cavalli e mucche highlander. Inoltre hanno pure una bassottina a pelo duro che si chiama Pepper.

Antonella Clerici parla del ritorno di Ti lascio una canzone

L’intervista di Antonella Clerici a Nuovo Tv si è poi spostata sul suo prossimo impegno sul piccolo schermo. Infatti, a distanza di qualche anno la donna tornerà in onda con una nuova edizione di Ti lascio una canzone. Ricordiamo che in questo talent show dedicati ai più piccoli sono usciti cantanti come Il Volo e Alberto Urso.

La professionista milanese sperava molto che la Rai le desse l’ok per riproporlo in televisione e per fortuna ci è riuscita. “Amo i format musicali e Ti lascio una canzone è un programma bello e pulito”, ha concluso la madre di Maelle.