Il Paradiso delle signore spoiler: Giuseppe non è in carcere, dramma per Salvatore

Gli spoiler dei prossimi episodi del Paradiso delle signore sono davvero esilaranti, specie per quanto riguarda le indagini su Giuseppe. Il marito di Agnese è, infatti, scomparso da diverso tempo e la sua famiglia è molto preoccupata per lui. Per tale ragione, Salvatore partirà per la Germania in modo da scoprire qualche informazione in più sul suo conto.

Le cose di cui verrà a conoscenza il giovane saranno spiazzanti. A quanto pare, infatti, suo padre non è stato affatto arrestato. Quello che gli è accaduto potrebbe essere addirittura peggiore di quanto si era ipotizzato. Per Salvatore questo sarà un vero e proprio dramma, specie considerando tutto quello che sta affrontando con Gabriella.

Spoiler al 21 febbraio: Salvatore fa una scoperta devastante su Giuseppe

Agnese Amato sarà molto in pena per suo marito Giuseppe secondo gli spoiler del Paradiso delle signore. Negli episodi che andranno in onda fino al 21 febbraio, infatti, vedremo che la donna farà di tutto per scoprire dove sia finito il suo amato.

Salvatore, però, una volta giunto in Germania apprenderà una notizia devastante, suo padre non si trova in carcere. Sul conto dell’uomo, dunque, si apriranno due piste. La prima fa riferimento all’ipotesi di decesso inaspettato. Il signor Amato, dunque, potrebbe essere morto per cause ancora ignote.

Nel secondo caso, invece, è probabile che Giuseppe si sia semplicemente rifatto una vita accanto ad un’altra moglie. Per sapere quale delle due supposizioni è quella corretta bisognerà attendere ancora un altro po’ di tempo. L’unica cosa trapelata fino a questo momento è che il figlio di Agnese sarà devastato dalla scoperta.

Trame Paradiso delle signore: Gabriella in crisi

Il giovane, intanto, si troverà a fare i conti anche con un altro dramma. Dopo la scoperta sul padre Giuseppe, infatti, gli spoiler del Paradiso delle signore ci svelano che Salvatore avrà una crisi anche con Gabriella. Quest’ultima sarà sempre più soggetta al corteggiamento di Cosimo. Il ragazzo arriverà addirittura ad invitarla a casa sua per una cena con la madre malata.

La venere, dunque, si troverà ad affrontare una difficile situazione. Entrambi i suoi spasimanti stanno vivendo dei momenti molto difficili e necessiteranno del suo aiuto. Da quale parte si schiererà la giovane?