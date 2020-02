La madre di Morgan a Vieni da me: il figlio interviene in diretta, poi la confessione spiazzante.

Nel corso della puntata di ieri di Vieni da me è stata intervistata telefonicamente la madre di Morgan. In tale occasione, però, non c’è stato il tempo di portare a compimento la conversazione, per tale ragione, Caterina Balivo ha invitato la signora a lasciarsi intervistare oggi per raccontare tutto.

La donna ha accettato la proposta e si è lasciata molto andare, facendo delle confessioni anche molto importanti su suo figlio. Nel caso specifico, ha detto di non avere contatti con lui da diversi mesi. L’ospitata nel programma Rai è stata l’occasione per mettersi in contatto con lui. L’artista tanto discusso, infatti, ha chiamato in diretta lasciando tutti senza parole.

Le parole della madre di Morgan a Vieni da me

Luciana, la madre di Morgan è scoppiata in lacrime a Vieni da me. La donna ha spiegato di avere un rapporto molto complicato con suo figlio, dato che non lo sente da moltissimo tempo. Le uniche volte in cui lo ha sentito di recente è stato solo attraverso dei messaggi.

In merito a quanto accaduto a Sanremo, la signora ha dichiarato di aver redarguito il giovane dicendogli di aver sbagliato a comportarsi in quel modo sul palco. Qualunque fosse stato il suo disappunto nei confronti di Bugo avrebbe dovuto chiarire la questione lontano dalle telecamere.

Ad ogni modo, non ha potuto fare a meno di spezzare una lancia in favore del cantante, dal momento che ha accusato il suo compagno di duetto di aver storpiato la canzone Endrigo senza prendere in considerazione la volontà di Morgan. L’ospite della Balivo è apparsa alquanto provata al punto che nel bel mezzo dell’intervista è accaduto un fatto inaspettato.

Il cantante chiama in diretta

Morgan, infatti, ha deciso di chiamare in diretta a Vieni da me per poter parlare con sua madre. L’artista ha esordito cercando di rassicurare Luciana dicendole di stare tranquilla poiché lui sta bene ed è felice. Nonostante i problemi avuti di recente, infatti, il cantante continua a ringraziare ogni giorno per i traguardi che ha raggiunto e per il lavoro che svolge con notevole amore e passione.

Infine, ha rimarcato nuovamente il concetto secondo cui Bugo esiste solo grazie a lui. Prima di andare a Sanremo, infatti, nessuno lo conosceva come artista. Adesso, invece, grazie anche a tutto quello che è successo, di lui se ne sta parlando davvero tanto e il suo pezzo si sta vendendo alla grande.