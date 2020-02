Serena Enardu svela accordi segreti con Pago: la clamorosa confessione nella notte

La puntata di ieri del Grande Fratello VIP è stata particolarmente movimentata, specie per Serena e Pago. I due protagonisti sono andati in crisi dopo l’arrivo del fratello del cantante, il quale ha portato alla luce delle questioni un po’ spinose sulla sarda.

Ad ogni modo, dopo tutto quello che è accaduto, Serena Enardu si è lasciata andare a delle confessioni nella notte in cui ha parlato di accordi segreti con Pago. Presa dalla rabbia del momento e dalla delusione, l’ex tronista di Uomini e Donne si è fatta scappare qualche frase di troppo specie per quanto riguarda alcune conversazioni avute con il suo fidanzato.

Lo sfogo di Serena Enardu

Come tutti i telespettatori del reality show avranno avuto modo di vedere, la coppia più discussa di questa edizione del GF VIP è andata in crisi. In effetti, è bastato davvero poco per portare alla luce i vecchi dissapori. Durante la diretta di ieri, il cantante ha sbottato contro la sua donna per aver messo dei like all’ex tentatore Alessandro. La Enardu, però, invece, di difendersi, ha fatto l’offesa reputando assurda la reazione del suo fidanzato.

A seguito dello scontro, Serena Enardu si è sfogata con Antonella e Paola ed ha confessato l’esistenza di alcuni accordi segreti stipulati con Pago. Da quando è entrata in casa, i due piccioncini si sono subito dati da fare costruendo una capanna all’interno della quale ritrovare un po’ di intimità. Ebbene, durante quei momenti trascorsi all’interno della tenda, i ragazzi hanno avuto anche modo di organizzarsi su come comportarsi durante le puntate.

Pago ha infranto gli accordi

Serena Enardu, infatti, ha detto che lei e Pago hanno fatto accordi segreti in cui si erano promessi di non reagire alle provocazioni. Entrambi sapevano che nel corso della loro permanenza si sarebbero potute verificare cose volte a mettere in discussione i loro sentimenti. Secondo i piani, però, sia lui sia lei si sarebbero dovuti comportare in modo tranquillo e complice.

Nella serata di ieri, infatti, dopo aver parlato con il fratello, Pago si sarebbe dovuto immediatamente confrontare con Serena. In tal modo avrebbe ascoltato la sua versione dei fatti e non sarebbe giunto a conclusioni affrettate. A quanto pare, quindi, il cantante ha infranto l’accordo facendo infuriare ancor di più la sua fidanzata.