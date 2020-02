Una Vita trame spagnole: Felipe si sposa, ma Genoveva viene arrestata

Ad Una Vita le trame spagnole si tingeranno di intrighi e tradimenti. Felipe arriverà a convolare a nozze con Genoveva, convinto che il bambino che porta in grembo sia il suo. In realtà, però, le cose non staranno esattamente in questo modo. La donna che si accingerà a diventare la nuova Alvarez Hermoso è una persona molto pericolosa e avvolta nel mistero.

A rendere ancora più intriganti le puntate, però, ci sarà anche un altro colpo di scena inaspettato. In seguito alla morte di Ursula, infatti, la nuova dark lady di Acacias verrà accusata di essere la sua assassina, per tale ragione finirà in prigione.

A Una Vita ci saranno intrighi e tradimenti

Le trame spagnole della soap opera Una Vita ci svelano che Genoveva riuscirà a portare a termine il suo piano. Nel caso specifico, la donna farà in modo di sposare Felipe con l’inganno e facendogli credere di essere il padre di suo figlio. Quest’ultimo, in realtà, appartiene a Santiago. Intanto, Marcia farà di tutto per impedire le nozze tra i due promessi sposi. La donna, però, non riuscirà ad arrivare in tempo e questo la farà cadere nella disperazione.

Mentre Genoveva crederà di essere riuscita a portare avanti egregiamente i suoi piani, però, un colpo di scena capovolgerà le carte in tavola creando parecchio scompiglio della sua vita. Ricordiamo, infatti, che la donna si era alleata con Ursula in precedenza. Tra le due, però, con il passare del tempo sono sorte delle rivalità che le hanno portate al conflitto.

Trame spagnole: la vendetta di Ursula

Ursula, infatti, perderà la vita ma, nonostante questo, troverà il modo di vendicarsi della nuova perfida donna del paese. Per tale ragione, Genoveva riceverà una lettera scritta dalla Dicenta nella quale saranno presenti delle gravi minacce contro di lei. Le parole scritte dalla defunta nobildonna celeranno rancore e vendetta.

In un primo momento, l’ex socia di Ursula non darà molto peso alla cosa, ma in seguito sarà costretta a ricredersi. Le trame di Una Vita relative alle prossime puntate spagnole, infatti, rivelano che subito dopo le nozze la donna verrà raggiunta dalle forze dell’ordine e arrestata per l’uccisione della Dicenta. Riuscirà a cavarsela anche questa volta la socia di Santiago?