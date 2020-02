La Pupa e il secchione e viceversa: una coppia continua a frequentarsi dopo la fine del programma

La Pupa e il Secchio e viceversa è entrato ormai nella parte finale. Il programma condotto da Paolo Ruffini in onda tutti i martedì su Italia 1 sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico.

Sorrisi, divertimento e doppi sensi la fanno da padrona e accompagnano milioni di spettatori in una serata di relax e spensieratezza. Tra i vari protagonisti stanno venendo pian piano fuori amicizie, antipatie, simpatie e non solo. Tra avvicinamenti, gelosie, gare ed esami le pupe e i secchioni continuano il loro percorso.

Secondo quanto riportato dal settimanale Di Più TV una delle coppie che ha partecipato alla trasmissione si starebbe frequentando anche dopo la fine delle riprese. Ovviamente il programma è stato registrato alcuni mesi fa, quindi le vicende proposte in prima serata su Italia 1 non sono evidentemente contemporanee alla messa in onda.

La Pupa e il Secchione e viceversa: cos’è accaduto

Lo sviluppo delle varie puntate de La Pupa e il Secchione e viceversa è abbastanza semplice. Le coppie devono sottoporsi ad una serie di prove, alcune per testare le capacità di socializzazione e di approccio dei secchioni, le altre relative al grado di conoscenza e di preparazione delle pupe.

Si vedono, quindi, i ragazzi che trasportano in braccio le ragazze attraversando un percorso ad ostacoli. I secchioni che si cimentano in balli sensuali o in prove di approccio all’altro sesso, piuttosto che costretti a sfidarsi a colpi di twerking. Si tratta di momenti estremamente divertenti che mostrano la capacità di mettersi in gioco e la grande autoironia dei secchioni.

Per le pupe, invece, sono state proposte diverse interrogazioni su argomenti non complicatissimi con domande di storia, geografia, matematica e italiano. Durante l’arco della settimana le fanciulle e i viceversa di preparano al Sintony test nel quale dovranno esporre un discorso su un determinato argomento ma solo se sono a rischio eliminazione. A chiudere la puntata il bagno di cultura nel quale le due coppie si sfidano rispondendo a domande di vario genere.

Nella prima puntata sono stati eliminati Martina e Boni, nella seconda Mariano e Genna, nella terza Martina e De Lauretis, nella quarta Maestri e Marco. Sono rimasti in gioco: Scalzi e Stefano, De Benedetti e Carlotta, Massa e Marina, Mazzoni e Angelica, Santagati e Stella.

Una coppia si frequenta dopo la fine del programma

Come detto in precedenza il settimanale Di Più TV ha riportato la notizia che una coppia si frequenterebbe anche dopo la fine de La Pupa e il Secchione, si tratta di Dario Massa e Carlotta Cocina.

Un fotografo, intervistato dal settimanale, li avrebbe visti insieme a Roma e sarebbe rimasto molto colpito dall’affiatamento che ha notato tra di loro.