Riki, Riccardo Marcuzzo contro Davide Misiano “Checca isterica”

Riki e il commento shock e omofobo: le scuse per Davide Misiano sono anche peggiori dell’attacco

Riki, ovvero l’artista Riccardo Marcuzzo, ha fatto un commento davvero scioccante a Davide Misiano che lo aveva criticato. Infatti il cantante ha definito Davide come una checca isterica, perché in realtà aveva osato dire la sua opinione in merito al testo che il cantante ha presentato al Festival di Sanremo.

Subito era arrivata una risposta tutt’altro che positiva da parte di Riccardo Marcuzzo ma contro di lui, si è scatenato tutto il mondo del web. Quando si è reso conto però di aver fatto un commento omofobo, il cantante ha fatto le scuse facendo però una dichiarazione che è stata forse ancor peggio della sua prima uscita infelice.

Le scuse di Riki a Davide Misiano

Riki ha detto che dopo il video di Gossip, si è sentito dire che lui baciava i maschi e quindi alcuni avevano detto che faceva schifo. Chiamato omosessuale e offeso in altri modi, ma ha detto che a queste frasi, lui non gli ha dato importanza perché molti suoi amici sono gay e quindi ancora oggi lavora con colleghi omosessuali senza alcun problema perché non è omofobo.

Dopo questa spiegazione che tira in ballo “gli amici gay”, arrivano le sue scuse. C’è da dire però che ha anche voluto sottolineare che quando qualcuno dice a lui che è una checca isterica, allora nessuno si offende ma se lo dice lui, succede il putiferio. Riccardo Marcuzzo sottolinea che è caduto nella provocazione e si scusa se ha offeso qualcuno, ma in realtà c’è molta ipocrisia, secondo lui, sull’argomento gay.

Il commento negativo del prof di Latino

L’arrivo delle scuse di Riki, non ha placato le polemiche. Infatti, Riccardo Marcuzzo, ha fatto parlare di sé, non tanto per quello che ha fatto sul palco con una canzone che non è stata neanche valutata positivamente, ma soprattutto perché ha fatto questo commento nei confronti del prof di latino.

Davide Misiano aveva scatenato la sua ira perché aveva detto perché il testo della canzone era molto confusionario, sbagliato grammaticalmente, molto simile al monologo di Diletta Leotta, privo di significato. Questo è un attacco forte ma quello di Riccardo è stato davvero molto duro, tant’è che tira in ballo la questione dell’omosessualità.

Subito sono scoppiate tante polemiche e difese per Misiano che però aveva già risposto. Il prof infatti, aveva detto che il giovane cantante era costretto a ricorrere a questi espedienti per dare una buona risposta ad un attacco che non meritava repliche.